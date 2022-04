Gymnasiasten sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine

In Europa, in der unmittelbaren Nachbarschaft, herrscht Krieg. Das sorgt und erschüttert auch die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Trossingen.

In der Klasse 6a organisierten die Klassensprecher Kai Waal und Finja Pejakic eine klasseninterne Spendenaktion und konnten dadurch 150 Euro an die Diakonie Katastrophenhilfe spenden.

Eine weitere Initiative haben Greta Beldea und Zahida Derviskadic aus der Klasse 5a ergriffen. Sie sammeln unermüdlich Sachspenden und haben bereits eine erste Kofferraumladung für den Transport in die Ukraine übergeben. Und sie führen ihre Aktion fort und sammeln auch nach den Osterferien weiter Spenden. Schülerinnen und Schüler können in jeder großen Pause im Foyer des Haupttreppenhauses ihre Sachspenden abgeben.

Was kann gespendet werden? Haltbare Lebensmittel, zum Beispiel Essen in Konserven, Hygieneartikel zum Beispiel Mundschutz, Seife, Zahnpasta, Zahnseide, Erste-Hilfe-Sets, allgemein gebräuchliche Medikamente wie Beruhigungs- und Schmerzmittel, Energie- und Eiweißriegel und Kartons für den Transport. Kleidung und Schuhe werden derzeit nicht benötigt.