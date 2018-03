Gymnasiasten kennen sich aus

Die Trossinger Gymnasiasten sind fast schon soetwas wie eine feste Größe beim Wettbewerb „Diercke Wissen Geographie“. Denn auch beim jüngsten Wettbewerb waren die Schüler erfolgreich. Daniel Scherle (10a) konnte die Fragen am besten beantworten und die meisten Punkte erzielen.

Am Wettbewerb nahmen in der ersten Runde die Klassen sieben bis zehn im Rahmen des Geographieunterrichts teil. Dabei wurde das geographische Allgemeinwissen geprüft. Neben Namen von Städten, Landschaften und speziellen Fachbegriffen mussten auch in einer Europakarte Orte genau markiert werden.

In der zweiten Runde wurde aus allen Klassensiegern der Schulsieger ermittelt. Daniel Scherle gelangte auf Platz eins. Den zweiten Platz belegte Thorsten Beyer (7a) und den dritten Platz Niklas Drössler (8b). Auf den weiteren Plätzen sind Jonathan Michelmann (9c), Felix Fiedel (8a), Paul Stupin (10b), Jonas Gaurich (9a), Robin Möß (9b), Anita Weniger (10c), Paul Appenzeller (8c) und Borys Kalis (7b).

Als Schulsieger nimmt Daniel Scherle nun am Landeswettbewerb teil und muss geographische Grund- und Regionalfragen zu Deutschland, Europa und der Welt beantworten.

„Diercke Wissen“ ist nach eigener Auskunft mit über 300 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geographiewettbewerb. Er wird von der Westermann Gruppe und dem Diercke Weltatlas gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schulgeographen e. V. veranstaltet.