Gymnasiasten glänzen bei Mathewettbewerb

Rund 100 Schüler des Gymnasiums Trossingen haben am traditionellen „Känguru-Wettbewerb“ im Fach Mathematik teilgenommen. Besonders erfolgreich waren die beiden Siebtklässlerinnen Katharina Bech und Mia Hübel und die zwei Achtklässler Jan Link und Erik Mittermaier: Sie erkämpften sich zweite und dritte Preise.

Am Wettbewerb nahmen, wie jedes Jahr am Gymnasium Trossingen, die Klassenstufen sieben und acht im Rahmen des Mathematikunterrichts teil. Innerhalb von 75 Minuten galt es, 24 Multiple-Choice-Aufgaben zu lösen. Die Aufgaben seien „fast durchweg sehr anregend, heiter, ein wenig unerwartet. Die bei Schülerinnen und Schülern häufig vorhandene Furcht vor dem Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Mathematik soll etwas aufgebrochen oder mindestens angekratzt werden“, heißt es auf der Homepage des gemeinnützigen Vereins Mathematikwettbewerb Känguru, der seinen Sitz an der Berliner Humboldt-Universität hat. So benötigen die Jugendlichen zum Lösen einiger Aufgaben Kreativität, etwas Pfiffigkeit und gesunden Menschenverstand.

Der internationale Wettbewerb findet jährlich am dritten Donnerstag im März in inzwischen mehr als 70 Ländern weltweit mit mehr als sechs Millionen Teilnehmern von Klassenstufe 3 bis 13 statt. Auch in Deutschland erfreut er sich wachsender Beliebtheit: In diesem Jahr beteiligten sich etwa 11 000 deutsche Schulen mit über 900 000 Schülern.