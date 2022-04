Gymnasiasten besichtigen Firma Schuler

Im Rahmen der Modul- und Methodentage haben Schülerinnen und Schüler der NWT-Klasse 8 gemeinsam mit ihren Lehrern Johannes Schröder und Simon Kienzle die Firma Schuler in Gosheim besucht. Neben einem theoretischen Überblick über verschiedene Fertigungstechniken und den Einsatz von Computern in Design und Fertigung (CAD) konnten sie dort bei einem Betriebsrundgang unterschiedliche Fräs- und Schleifmaschinen im Einsatz sehen.

Anschließend lernten die Achtklässler in der Ausbildungswerkstatt, wie man einen Schraubstock am Computer designt, die Teile mit Fräsmaschinen fertigt und den Schraubstock montiert. So erlebten sie eindrücklich, wie viele Schritte vom Auftrag bis zur Auslieferung nötig sind und welche Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten es bei der Firma Schuler gibt.

Zurück in der Schule wurden die Gymnasiasten am nächsten Tag mit der Software TinkerCad selbst kreativ. Zunächst entwarfen sie wahlweise einen persönlichen Schlüsselanhänger oder ein Namensschild. Nach dieser Vorübung konstruierten sie in Gruppen ein kleines Rennauto und sollten es anschließend an den 3D-Druckern ausdrucken. Obwohl fünf 3D-Drucker permanent im Einsatz waren, hat die Zeit nicht ganz gereicht, um alles fertig zu stellen. Dies wird im Unterricht noch nachgeholt.