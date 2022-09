Gute Platzierungen im Hundesport

Bei der swhv Verbandsmeisterschaft IGP am letzten Augustwochenende belegte Jens Schütte vom HSV Trossingen gemeinsam mit seinem Schäferhund Leon dei Lupi Invicti den 17. Platz.

Wie der Vereinsvorstand mitteilt, durfte Schütte seinen Hund am Samstag in der Fährte und am Sonntag in der Unterordnung und im Schutzdienst vorführen. Laut Mitteilung zeigten beide vor allem in der Fährte tolle Leistungen und erreichten hohe Punktzahlen. In Unterordnung und Schutzdienst konnte das Team ebenfalls überzeugen und verlor nur wenige Punkte im Stadion. Im Schutzdienst verlor Leon dann wichtige Punkte, da Jens insgesamt drei Zusatzhörzeichen benötigte.

Dennoch blickt der Verein in Summe auf eine gelungene Veranstaltung mit sehr guten Ergebnissen zurück. Zumal auch Bernd Föry, längjähriger Trainingskollege vom HSV Schwenningen, mit seinem Malinois an der Verbandsmeisterschaft teilnehmen durfte. Er erreichte mit seinen 98/91/96 Punkten nicht nur ein starkes Ergebnis, sondern gewann am Ende sogar die Veranstaltung und erreichte damit den Titel des diesjährigen Verbandsmeisters IGP.