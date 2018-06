Gutachter attestiert volle Schuldfähigkeit

Drei Sachverständigengutachten prägten den siebten Prozesstag in der Schwurgerichtsverhandlung um den Mord an einem 38-jährigen Deißlinger Landwirt im Herbst 2015. Die Plädoyers werden am 11. Mai gehalten.

„Volle Schuldfähigkeit“ attestierte der psychiatrische Gutachter dem 62-jährigen vielfach vorbestraften Angeklagten. Als einen „trickreichen, sprachgewandten Blender mit oberflächlichem Charme“ charakterisierte der Chefarzt an einer Klinik in Bad Rappenau den Mann, der im Oktober in den Hofladen der Mutter des Biobauern eingedrungen war, dort übernachtet und am nächsten Morgen mit vorgehaltenem Messer Geld gefordert hatte. Auch von „manipulativ-betrügerischen Tendenzen“, einem „völligem Mangel an Gewissensbissen“ und einem „gewissen parasitären Lebensstil“ war in dem Gutachten die Rede. Ein Maßregelvollzug käme nicht in Frage, empfahl der Arzt.

Der Angeklagte zeigte bei diesem Gutachten ebenso wenig eine Emotion wie bei dem Obduktionsbericht, den die Tübinger Gerichtsmedizinerin vortrug. Der tödliche Stich mit dem Messer (die Klinge ist 20 Zentimeter lang und bis zu 3,2 Zentimeter breit) müsse mit „großer Kraft und hoher Geschwindigkeit“ ausgeführt worden sein. Nur so sei es denkbar, dass die sechste Rippe durchtrennt, der Lungenlappen, der Herzbeutel und ein Teil der Leber verletzt wurden.

„Der 23 Zentimeter tiefe Stichkanal ging quer durch den Brustkorb, das Zwerchfell wurde an zwei Stellen durchstochen“ erläuterte die Medizinerin den gebannt lauschenden Prozessbeteiligten und den Zuhörern. „Der Tod des kräftigen, muskulösen Mannes wurde durch einen Verblutungsschock verursacht. Nach dem Stich war er noch kurz handlungsfähig; aber eine Lebensrettung wäre auch intensivmedizinisch nicht mehr möglich gewesen“.

Ein Tatgeschehen wie es von dem Angeklagten beschrieben wurde – das Opfer sei unglücklicherweise in das Messer gestürzt –, hielt die Medizinerin für „extrem unwahrscheinlich, praktisch nicht denkbar, jedoch nicht hundertprozentig auszuschließen“. Als sie die vermutliche Stichführung mit dem als Beweismittel vorgelegten Tatmesser am Verteidiger demonstrieren wollte, wehrte der erschrocken ab. Dafür bot sich der Psychiater als Opferdouble an. Der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer bat, die Ärztin möge doch einen Kugelschreiber statt der Waffe zur Hand nehmen.

Zum ersten Mal Gutachterin am Landgericht Rottweil war Dr. Silke Brodbeck, Gründerin und Leiterin eines Blutspureninstituts in Hessen. Auf Bitte Münzers nannte sie ihren Berufsweg - Neurochirurgin, Gerichtsmedizinerin, Fortbildung bei New Scotland Yard – und ihre Erfahrung: „3.000 Leichenschauen, 200 Obduktionen, seit 2007 selbständig, Ausbildung von Ermittlern in 27 Ländern“.

Die 42-jährige Gutachterin stimmte nicht in allen Punkten mit der Gerichtsmedizinerin überein, bestätigte jedoch deren Annahme, dass der tödliche Stich aktiv und in aufrechter Haltung der beiden Gegner erfolgt sein müsse. Dem Muster der Blutspritzer nach geht sie davon aus, dass „der Geschädigte den Angriff mit dem Messer nicht hat kommen sehen“. Ein Schritt zurück hätte die Gefährlichkeit der „Nahkampfwaffe Messer“ sicher entschärft. „Doch es gab keinerlei Schutzreflex“, stellte die Sachverständige fest.

Für den Rest der Verhandlung gab es Terminänderungen: Die geplanten Verhandlungstage 2. und 12. Mai entfallen, am 11. Mai ab 9Uhr wird plädiert, am 13. Mai das Urteil verkündet. (icks)