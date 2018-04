Gunninger Gartenbauer ehren Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gunningen hat in seiner Jahreshauptversammlung in der Pizzeria Restaurante „Rößle“ zahlreiche Ehrungen aussprechen können, musste aber nach wie vor die Positione des Vorstands Öffentlichkeit unbesetzt lassen.

Guido Scheel, Vorstand Verwaltung im OGV, blickte auf die Einweihung des Vereinsraums am 19. März 2017 zurück, ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Zusammen mit der Narrenzunft Lombergtrolls konnte nach rund zwei Jahren Arbeit der gemeinsame Raum fertiggestellt werden.

Sehr erfreulich SEI das große Interesse am letztjährigen Vereinsausflug gewesen, denn der Bus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Dankeschön ging vor allem an die gesamte Vorstandschaft, sowie an alle Helfer, die sich für den Verein eingebracht haben, sowie an die Gemeindeverwaltung.

Aktuell hat der Verein 131 Mitglieder, 31 davon sind Familienmitglieder sowie 14 Jungmitglieder.

Schriftführerin Doris Bülow trug das Vereinsprotokoll vor. Zu den Aktivitäten wurden per Beamer zahlreiche Fotos präsentiert. So konnte man sich nochmals der letzte Maihock, Kinderferienprogramm, Erntedank, Weihnachtsfeier, Ausflug, Baumschnittkurs, Brötchebacken, Fasnet oder der Fachvortrag nochmals Revue passieren lassen.

Waldemar Finsterle, Vorstand Finanzen im OGV, berichtete von den Einnahmen und Ausgaben im zurückliegenden Vereinsjahr. Norbert Schuler, der „Wetterfrosch“ in Gunningen, informierte in humorvoller Art und Weise, wie das Wetter im letzten Vereinsjahr war.

Großen Dank der Gemeinde gab es für den Verein seitens Bürgermeisterin Heike Ollech. Bei den Wahlen wurde Waldemar Finsterle als Vorstand Finanzen einstimmig wiedergewählt. Leider war es wie im letzten Jahr nicht möglich, die Position des Vorstands Öffentlichkeit zu besetzen. Bei der Wahl zum Beisitzer wollte sich Michaela Arno nicht mehr zur Wahl stellen. Ein Beisitzer konnte ebenfalls nicht gefunden werden.

Der Kreisverbandsvorsitzende Hans Weber nahm die zahlreichen Ehrungen vor: Zehn Jahre Mitglied im Verein sind: Kim Arno, Ute Arno, Andrea Müller, Hildegard Plückebaum, Rudi Plückebaum, Andreas Reischuck, Anne Reischuck, Britta Reischuck und Nina Reischuck. 25 Jahre Mitglied sind: Jochen Arno, Helga Bärsch, Otto Baier, Willi Detampel, Bärbel Dobbitsch, Peter Dobbitsch, Marlene Ganter, Konrad Ilg, Monika Mayer, Heidi Merkt, Gaby Quasinowski, Herbert Schlecht, Marianne Schlecht, Agathe Spitznagel und Harald Weiß.

An die aktuellen Themen, Tag des Baumes und der Maihock am 30. April im Foyer der Gemeindehalle hat Scheel abschließend erinnert.