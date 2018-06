Gunningen gibt Plan für Starkregenkonzept in Auftrag

Das Starkregenmanagement hat den Gunninger Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch Abend umfangreich beschäftigt. Jörg Kamutzky, Sachgebietsleiter des Wasserwirtschaftsamts, stellte in der Sitzung vor, worum es dabei geht.

Zunächst erläuterte er den Unterschied zwischen Hochwasser, das aus Bachläufen und Flüssen entsteht, und Starkregenereignissen, bei denen die Wassermassen vom Erdreich nicht mehr aufgenommen werden können und sich dann einen Weg bahnen. Er untermauerte die Darstellung mit der Erinnerung an das Unwetter, von dem die bayrische Gemeinde Braunsbach vor einem Jahr heimgesucht wurde, und an den Starkregen, der vor vier Jahren Teile von Tuttlingen und Emmingen verwüstet hat.

„Das Thema ist Ernst und beschäftigt uns alle in zunehmendem Maße“, sagte Jörg Kamutzky. Es gehe darum, herauszufinden, von wo her es zu Schäden kommen könne und welche Präventionsmaßnahmen möglich sind.

Anhand einer Karte stellte er die Topografie der Gemeinde Gunningen dar, die sozusagen vom Lombach und der Elta eingefasst ist. Der Gedanke an ein Hochwasser in der Gemeinde beunruhige ihn aber nicht so sehr, meinte Kamutzky. „Da sind die Vorkehrungen für den schlimmsten Fall, ein sogenanntes HQ 100 Hochwasser, getroffen“, sagte er. Doch durch die Hanglagen rund um die Gemeinde gäbe es durchaus Gefahrenpotential.

Das Starkregenmanagement sieht vor, dass eine Gefährdungsanalyse erstellt wird, gefährdete Bereiche beziehungsweise Objekte erkannt werden, die Situation bewertet wird und dann aus dieser Analyse ein Handlungskonzept erstellt wird.

„Was muss ich mir konkret unter dem Begriff Starkregenkonzept vorstellen?“, wollte Gemeinderat Steffen Haller wissen. Jörg Kamutzky machte dies mit einem konkreten Beispiel deutlich: „Zum Beispiel die Randsteine der Straßen hoch setzen – Hausbesitzer sind da auch gefragt, sie müssen sich klar machen, auf welchem Wege Wasser in ihr Haus eindringen kann. Baugebiete, die neu erschlossen werden, sollten sofort in das Konzept mit eingebunden werden.“

Kamutzky wies darauf hin, dass es sich beim Starkregenmanagement um einen langfristigen Prozess handelt. Eine Maßnahme wie das Höhersetzen von Randsteinen biete sich nur dann an, wenn die Straße saniert wird. Ebenso verhalte es sich mit vielen anderen Vorkehrungen.

Jörg Kamutzky teilte den Gemeinderäten mit, dass die Erstellung eines solchen Konzeptes vom Land mit 70 Prozent gefördert wird. Baumaßnahmen können noch einmal mit bis zu dem selben Prozentsatz gefördert werden. „Ich weiß, wir sind eine finanzschwache Gemeinde, doch der Handlungsbedarf ist deutlich. In Anbetracht der hohen Fördersumme sollten wir uns ein solches Konzept erstellen lassen“ so plädierte Bürgermeisterin Heike Ollech für das Vorhaben.

Sie legte den Beschlussvorschlag, das Ingenieurbüro Breinlinger zum Preise von 27 350 Euro mit der Erstellung eines Starkregenkonzepts zu beauftragen, vor. „Wobei wir als Gemeinde einen Nettoaufwand von lediglich 8200 Euro hätten“, erklärte Ollech. Die Gemeinderäte stimmten dem Beschluss einstimmig zu.