Grünen-Landtags-kandidat plädiert für Amazon-Stop

Der Landtagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen, Jens Metzger, lehnt die Ansiedlung des geplanten Verteilzentrums von Amazon in Trossingen klar ab. Dies teilte er am Sonntag in einer Pressemitteilung mit.

Am geplanten Standort werde landwirtschaftliche Nutzfläche und natürliche Umgebung versiegelt und nur wenige Arbeitsplätze geschaffen. Metzger hinterfragt in diesem Zusammenhang auch das Geschäftsmodell des Unternehmens Amazon, das auf geringen Löhnen, geringen Steuerabgaben, schlechten Arbeitsverhältnissen und Umweltverschmutzung durch Verkehr und großflächige Landschaftsversiegelung beruhe.

Produkte würden oft ineffizient und unter hohem Energieverbrauch hin und her gefahren. Allein bei den Bekleidungskäufen im Internet werde jedes zweite Paket zurückgeschickt, so Metzger, bei allen Käufen insgesamt jedes Zehnte. „Von meiner Vorstellung einer Gemeinwohlökonomie, bei der die Wirtschaft den Menschen zu dienen hat und nicht umgekehrt, ist Amazon meilenweit entfernt“ , so Jens Metzger, der auch Koordinator der GWÖ-Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg ist.

Seiner Ansicht nach zerstören onlinebasierte Handelsunternehmen die Innenstädte. Das sei auch in seinem Wahlkreis zu beobachten, wo Kommunen wie die Stadt Tuttlingen hohe Summen und Personal für den Erhalt des Handels in der Innenstadt bereitstellten und sich letztlich kaum gegen die Online-Riesen durchsetzen könnten. Es sei bemerkenswert, dass die Trossinger CDU die Ansiedlung von Amazon befürworte, meint Metzger, aber der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) dagegen sei. Metzger appelliert, das Vorhaben zu überdenken und „im besten Falle zu verwerfen“.

Die Bürgerinitiative, das Projekt zu stoppen, begrüße er. Die BI Schura setzt sich derzeit mit einer Unterschriftenaktion gegen das geplante Verteilzentrum ein.