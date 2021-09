Grüne können nur verhalten jubeln

„Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!“ So richtig Stimmung kam bei den Grünen, die im Kesselhaus in Trossingen zu ihrer Wahlkreis-Party zusammengekommen sind, eigentlich erst dann auf, als bekannt wurde, dass die Grünen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wohl stärkste Partei geworden sind. Ansonsten war die Stimmung angesichts der ersten Bundesprognose von 15 Prozent eher verhalten. Das Ganze ging schon entspannt los mit Jazzmusik von Patrick Bebelaar und Andreas Reif – so entspannt, das man die ersten Prognosen um Punkt 18 Uhr knapp verpasst hatte und der Beamer erst ein paar Minuten später die Wahlsendung der ARD zeigte. Foto: Frank Czilwa