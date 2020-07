Gleich fünf Anklagepunkten sah sich ein 31-jähriger Maschinist aus Trossingen am Dienstag am Amtsgericht Spaichingen gegenüber: zwei Körperverletzungen, zwei Drogendelikten und Verletzung der Unterhaltspflicht in drei Fällen. Nach einer langen Verhandlung kam er mit zwei Bewährungsstrafen von 18 und einem Monat davon.

Fast ein Jahr lang war der Angeklagte auf der Flucht gewesen. Das Durchforsten der Meldekarteien durch die Fahnder blieb erfolglos. Doch dann wurde er in Meßstetten angetroffen. Ein Haftbefehl wurde erlassen, dann außer Vollzug gesetzt, unter der Bedingung dass sich der 31-Jährige bei seiner Mutter in Trossingen aufhält.

Bei der Verhandlung zeigte er sich größtenteils geständig und erklärte mehrmals: „Ich bereue es natürlich.“ Angefangen bei dem Fausthieb in das Gesicht eines 27-Jährigen. Der Angeklagte hatte im April 2017 über Dritte von kritischen Äußerungen über sein damaliges Verhältnis mit einer noch nicht ganz Volljährigen gehört. Er gab sich als Hermes-Bote aus, kam an die Wohnungstür und verletzte den Bewohner – unter anderem brach ein Zahn ab –, ohne zuerst nachzufragen. Erst am Tag darauf bat er um Entschuldigung.

Zwischen Dezember 2017 und März 2018 verkaufte der Angeklagte elf Mal Amphetamin in Päckchen zu fünf Gramm für je 50 Euro: unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln.

Nachdem er Anfang 2016 nach mehreren Jahren eine Anstellung verlor, setzte der Angeklagte die Unterhaltszahlungen für seine drei Kinder – von drei Frauen – aus. Obwohl die geforderten Beiträge weit unter den Bedarfswerten lagen. Zwei Jugendämter sprangen ein und schossen seither rund 18.000 Euro vor. Die Anklage wegen Verletzung der Unterhaltspflicht wurde auf Antrag des Rechtsreferendars der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt.

Die schwerwiegendste Tat hatte sich am 25. März 2018 ereignet, in der Löhrstraße, kurz vor 4 Uhr morgens: „Folge dem Auto!“ hatte der Angeklagte vom Beifahrersitz aus gefordert, denn er hatte das Auto eines heute 24-jährigen Südosteuropäers erkannt. Sein Fahrer bremste den Audi aus, der Angeklagte schlug mit einer großen Weinflasche die Seitenscheibe ein. Wie oft er zuschlug, darüber gehen die Aussagen auseinander. Das Resultat war eine Nasengerüstfraktur und fünf Schnittwunden rund um das rechte Auge des Geschädigten.

Der wird bis heute tagtäglich an das „Geschenk“ des Angeklagten zu seinem 22. Geburtstag erinnert: durch die Narben und ein Taubheitsgefühl an den verletzten Stellen. „Er hätte auch das Augenlicht verlieren können“, sagte Richterin Beate Philipp.

Den Grund für diesen brutalen Angriff konnte auch die Vernehmung mehrerer Zeugen nicht klären. Der Angeklagte hatte sich kurz darauf mit „Habe Dich verwechselt“ entschuldigt. Der Geschädigte hingegen, der eine Woche davor schon einmal Schläge ins Gesicht bekommen hatte, ist sich sicher: „Das war eine Auftragstat.“

Der junge Mann war in jener Nacht auf den verlassenen Fahrersitz „gesprungen“ und hatte Gas gegeben, „Immer wenn ich die Hand von meinem Auge nehmen musste, um zu schalten, spritzte Blut auf die Windschutzscheibe und das Armaturenbrett.“

Bei einer Hausdurchsuchung in Trossingen am frühen Morgen des 16. Januar 2019 fand die Polizei 5,92 Gramm Marihuana im Besitz des Angeklagten. Der nimmt nach eigenen Angaben seit rund 16 Jahren Drogen – auch harte – und trinkt „nicht übermäßig“. Er versicherte den Prozessbeteiligten, er habe das „unter Kontrolle bekommen“. Schließlich habe er seit Mitte Mai einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz bei einer kleinen Trossinger Baufirma. Auf die eingezogenen Asservate verzichtete der Angeklagte nach kurzem Zögern.

Sein Vorstrafenregister zeigt seit 2011 zehn Eintragungen. Zunächst hatte es nur Geldstrafen gegeben, im Herbst 2018 hatte Richterin Philipp eine Bewährungsstrafe von fünf Monaten unter anderem wegen Körperverletzung verhängt.

Für die vier verbliebenen Taten forderte der Ankläger eine Gesamtstrafe von 18 Monaten, unter Auflagen auszusetzen auf eine dreijährige Bewährungszeit. Der Nebenklagevertreter überließ die Strafzumessung dem Gericht, riet aber von einer Haftstrafe ab.

Nur wenn der Angeklagte arbeiten würde, könne er die Forderungen der Geschädigten erfüllen. Das sahen auch die Bewährungshelferin und der Verteidiger so. Dieser bat um eine Bewährungsstrafe von höchstens 15 Monaten. Nachdem die Anwälte sich mehrmals ein Wortgefecht geliefert hatten, herrschte nach über sechs Stunden relative Einigkeit.

Die Richterin erläuterte die juristischen Regeln, weshalb zwei Urteile erforderlich waren, ordnete die Einziehung von 550 Euro aus den Drogenverkäufen an und legte die Bewährungszeit auf zwei Jahre fest – unter der Führung der Bewährungshilfe.

Die Auflagen bestehen aus einer Ratenzahlung von 1000 Euro an den Bewährungshilfeverein und fünf Gesprächen mit der Fachstelle Sucht. In die zivilrechtlichen Forderungen wolle sie sich nicht einmischen, erklärte Philipp bestimmt und ermahnte den Angeklagten, sein Suchtproblem zu lösen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.