Große Leuchtreklame am Auberlehaus angebracht

Das Hingucker Team aus Deisslingen hat am Mittwoch die große Efka-Leuchtreklame am Anbau an das Auberlehaus angebracht. Kein einfaches Unterfangen. Zuvor waren die einzelnen Buchstaben mittels eines Teleskop-Staplers von Landwirt Martin Ulrich Messner auf das Zwischendach befördert worden.

Das Team der Werbetechniker brachte laut einer Pressemitteilung zuerst eine Schablone an, um dann die einzelnen Buchstaben zu befestigen. Der markante Schriftzug ist nun der Einstieg in die Industriegeschichte des Auberlehauses im zweiten Obergeschoss, war Efka doch viele Jahrzehnte der zweitgrößte Arbeitgeber in Trossingen. Die Rolle des Firmengründers Fritz Kiehn, der sich 1972 aus der Geschäftsführung zurückziehen musste, werde im neuen Audioguide bewertet.

In den vergangenen Jahren konnte das Team um Museumsleiter Volker Neipp ein breit angelegtes Efka-Archiv anlegen, darunter das Fotoarchiv der Firma bis in die 1970er Jahre. Nun hofft Volker Neipp auf eine baldige Öffnung, damit viele Gäste die erst im vergangenen Jahr neu eröffnete Dauerausstellung besuchen könnten. „Bislang war diese an lediglich zwei Sonntagen zu sehen, bevor der Lockdown die Kultur stilllegte.“