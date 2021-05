Gottesdienste zur Firmung fallen am Samstag aus

Gottesdienste der Katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen können dann stattfinden, wenn die Inzidenzwerte fünf Tage hintereinander unter dem Wert 200 liegen, so eine Pressemitteilung. Die geplanten Gottesdienste zur Firmung am Samstag, 15. Mai, müssen jedoch entfallen.

„Wir bitten um Verständnis, dass Gottesdienste nur dann stattfinden können, wenn die Inzidenzwerte fünf Tage hintereinander unter dem Wert 200 liegen“, so Pfarrer Thomas Schmollinger. „Bei kurzfristigen Änderungen bitten wir, die Infos an der Kirche oder im Schaukasten zu beachten. Bitte tragen Sie sich vor Beginn des Gottesdienstes in die Teilnehmerliste ein oder geben ihren Anmeldeabschnitt dem Ordner in der Kirche.“ Vordrucke lägen in der Kirche aus oder seien auf der homepage www.st-theresia.de.

Die Gottesdienste der Seelsorgeeinheit Trossingen vom 15. bis 24. Mai im Überblick:

Samstag, 15. Mai: Durchhausen, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier „Zum Fest Christi Himmelfahrt“.

Sonntag, 16. Mai: Gunningen, 9 Uhr Eucharistiefeier „Zum Fest Christi Himmelfahrt“; Trossingen, 10.30 Uhr, Eucharistiefeier „Zum Fest Christi Himmelfahrt“; Gunningen, 18.30 Uhr, Feierliche Marienandacht in der Kirche.

Dienstag, 18. Mai: Gunningen, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier.

Mittwoch, 19. Mai: Trossingen, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier.

Donnerstag, 20. Mai: Durchhausen, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier.

Freitag, 21. Mai: Trossingen, 9 Uhr, Eucharistiefeier mit anschließender Eucharistischen Anbetung.

Samstag, 22. Mai: Hochfest Pfingsten mit Renovabiskollekte, Gunningen, 18.30 Uhr, Eucharistiefeier.

Sonntag, 23. Mai: Hochfest Pfingsten mit Renovabiskollekte, Durchhausen, 9 Uhr, Eucharistiefeier; Trossingen, 10.30 Uhr, Eucharistiefeier; Durchhausen, 18.30 Uhr, Feierliche Marienandacht in der Kirche.

Montag, 24. Mai, Pfingstmontag: Trossingen, 9 Uhr, Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit.