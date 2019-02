Gottesdienst mit Akzenten

Modern, musikalisch und familienfreundlich: Die evangelische Kirchengemeinde Trossingen hat am Sonntag das 20-jährige Bestehen des Akzente-Gottesdienstes gefeiert. Ei mal mehr wurde deutlich, welchen Stellenwert das zusätzliche Angebot bei den Gläubigen einnimmt.

Es war an Pfarrer Michael Bastian, auf die Geschichte des Akzente-Gottesdienstes in seiner Predigt einzugehen. Die Idee zu dem lebendigen Gottesdienst, der vor allem junge Menschen anspricht, hatten aber andere, nämlich Pfarrer Gotthilf Stein und seine Frau Erika. Dass aus ihrem Anstoß ein solches Erfolgsmodell werden konnte, lag auch an den vielen engagierten Ehrenamtlichen, die dafür Sorge tragen, dass sich alle angenommen fühlen. So gibt es während der Akzentegottesdienste eine Spielecke für Kinder und einen Gottesdienst für Kinder.

Moderne Lobpreislieder

Und so war es nicht überraschend, dass viele Trossinger am Sonntag ihren Weg ins Johannes-Brenz-Haus gefunden hatten. Gemeinsam hörten sie die modernen Lobpreislieder der Akzente-Musikgruppe, die nicht nur Gesang, sondern auch Cajon, Gitarre und Klavier vereint.

Im Anschluss nach dem Gottesdienst gab es die Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen. Ein solches gehört nicht nur zu einer Jubiläumsfeier, sondern unterstreicht auch die Idee des Akzentegottesdienstes. Denn der Austausch, das Gespräch, das Vertiefen von Freundschaften und das Erleben der evangelischen Kirchengemeinde sind es, was die Initiatoren vor 20 Jahren erreichen wollten. Ein Blick durch die gut gefüllten Bankreihen zeigte, dass ihnen das gelungen ist.