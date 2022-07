Gospelkonzert mit OverJOYed begeistert Zuschauer mit Spirituals

Der Gospelchor OverJOYed hat am Sonntagabend ein beeindruckendes Konzert in der gut besuchten Martin-Luther-Kirche gegeben. Fetzige Gospels, mitreißende Spirituals und gefühlvolle Balladen standen zum 20-jährigen Jubiläum auf dem Programm.

Nach zwei Jahren hatte der Chor erst im März wieder mit den Proben beginnen und ein neues abwechslungsreiches Programm ausarbeiten können, erklärte Chorleiter Robin Schmidt. Den Sängerinnen und Sängern sei nicht nur das gemeinsame Singen sehr wichtig, sondern auch die Aussage der Stücke. So wollten sie Gott lobpreisen und den Mitmenschen eine Freude bereiten – und das war auch zu spüren.

Gospels, Spirituals, Traditionales – die meisten in Englisch, aber auch einige Stücke in Deutsch – waren zu hören, dabei waren songtechnisch alle bisherigen Chorleiter vertreten, erklärte Robin Schmidt. Die Stücke wurden von Monja Heuler (Bass) und Sebastian Lang (Schlagzeug) begleitet und einige mit ausgezeichneten Solos ergänzt. Bei „Lord I Lift Your Name On High“ wurde schon mitgeklatscht.

Nach „Das Ja der Liebe“ von Johannes Nitsch –Komponist populärer christlicher Musik - ging es mit Leidenschaft weiter: „Everytime I Feel The Spirit“ – lautstarker Beifall war angesagt, die Besucher waren begeistert. “Peace“ (Frieden), „Shackles“ (Nimm mir die Fesseln von den Füßen) und das melancholische „Lean on me“ von Bill Withers folgten im Programm. Nach dem letzten Stück „They Will Be Done“ bedankte sich der Chor mit „Oh Happy Day“, die Zuhörer sangen und klatschten begeistert mit.