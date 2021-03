Gitarre mit zwei Schwerpunkten

Zum Sommersemester wird die vakante Gitarrenprofessur an der Hochschule für Musik Trossingen neu besetzt: Die Stelle teilen sich künftig Jinhee Kim, Professorin für klassische Gitarre, und Tobias Hoffmann, Professor für Jazzgitarre. Damit verstärkt die Musikhochschule den Jazz-Pop-Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Mit Tobias Hoffmann konnte die Hochschule einen ausgewiesenen Fachmann für alle ursprünglichen Spielarten der elektrischen Gitarre gewinnen. Solistisch wie in verschiedenen Ensembles gewann er bereits zahlreiche Jazz-Preise wie zuletzt den WDR Jazzpreis in der Sparte Improvisation (2016). Begonnen hat der 38-jährige Rheinländer zunächst mit klassischer Gitarre und mit Jazz-Gitarre, der fortan seine Leidenschaft galt. Mit 18 Jahren wurde er Jungstudent im Fach Jazzgitarre an der Musikhochschule Köln, wo er auch sein reguläres Studium aufnahm und 2007 mit Bestnote abschloss. Tobias Hoffmann ist ein gefragter Musiker in Deutschland und darüber hinaus, gastiert weltweit auf Festivals, wirkt an Produktionen aller großen deutschen Rundfunkanstalten mit und ist auf zahlreichen CDs zu hören, die er vielfach selbst produziert hat. Das Label Klaeng Records hat er mitbegründet. Neben dem eigenen Üben, Komponieren, Organisieren und der Öffentlichkeitsarbeit, hat er auch regelmäßig unterrichtet.

In der klassischen Musik beheimatet ist Jinhee Kim, die auch zum Sommersemester in Trossingen beginnt. Ihr Interesse gilt ebenso der zeitgenössischen wie der Alten Musik, dem Konzertieren wie der Musikpädagogik. Entsprechend breit hat sie ihr Studium ausgerichtet: Sie absolvierte die Masterstudiengänge Performance und Pädagogik bei Prof. Pablo Márquez an der Hochschule für Musik Basel und mit dem Variantinstrument im historischen Kontext bei Peter Croton an der Schola Cantorum Basiliensis, bildete sich weiter in Musikphysiologie an der Zürcher Hochschule der Künste und schloss jüngst ihr Konzertexamen bei Prof. Michael Hampel an der Hochschule für Musik Freiburg ab, ihrem Vorgänger in Trossingen. Bereits 2010 hatte die 1992 in Seoul geborene Südkoreanerin mit dem ersten Preis bei einem internationalen Wettbewerb in Australien auf sich aufmerksam gemacht, zahlreiche Preise wie in Frankreich (Paris), Italien und Bulgarien folgten. Inspiration zieht sie dafür auch aus der Arbeit mit dem Nachwuchs.