Giora Feidman tritt in Trossingen auf

Der weltweit gefeierte Klarinetten-Star Giora Feidman präsentiert am Samstag, 27. April, um 20 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus mit seinem Ensemble ein Feuerwerk aus Klassik, Jazz und Klezmer. Feidmans Anspruch auf Vielseitigkeit, seine eigenen Interpretationen des Tango, Jazz, der Klassik und des Klezmer fügen sich zu einem Gesamtwerk zusammen.

1936 als Sohn jüdischer Einwanderer in Argentinien geboren, wird seine Jugend durch die spezifisch jüdische Musiktradition des Klezmer geprägt. Nach einer klassischen Musikausbildung wird Feidman mit 18 Jahren in das Symphonie- und Opernorchester des Teatro Colon in Buenos Aires aufgenommen. Zwei Jahre später folgt die Berufung als jüngster Klarinettist in das Israel Philharmonic Orchestra.

Er arbeitet mit allen bedeutenden Dirigenten seiner Zeit und entwickelt sein Verständnis von Musik als die „Sprache der innersten Seele“, als Verständigung, die alle Grenzen überwindet. Von New York aus, wo er als „King of Klezmer“ gefeiert wird, ebnet er dem „Jewish Soul“ den Weg auf die klassische Konzertbühne und der Tango ein wesentliches Element seiner Musik. Internationale Filmprojekte erweitern den musikalischen Wirkungskreis. Anfang der 90er spielt Giora Feidman auf Einladung Steven Spielbergs mit Itzhak Perlman die Oscar-gekrönte Musik von „Schindlers Liste“ ein.

In Trossingen darf man sich auf das einzigartige Konzert-Erlebnis mit diesem Welt-Musiker und seinem ausgezeichneten Ensemble freuen: Enrique Ugarte am Akkordeon, Guido Jäger am Bass und Murat Coskun am Schlagzeug bestechen als gefühlvolle Begleiter und immer wieder auch als großartige Solisten.