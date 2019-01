Die Kommunalwahlen rücken näher, und damit auch die Neubesetzung des Schuraer Ortschaftsrats. Die Kandidatensuche ist in Schura dabei bisher stets inoffiziell vonstatten gegangen - eine Situation, die Ratsmitglied Wolfgang Schoch in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend kritisiert hat.

Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann erläuterte in der Sitzung die Abläufe und Veränderungen für die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai. Diese würden „hohe Anforderungen“ an die Wähler stellen: Im evangelischen Gemeindehaus in Schura stehen an diesem Tag vier Urnen für Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen. Ab sofort, so Sulzmann, können bis zum 28. März Wahlvorschläge eingereicht werden.

In Schura liefen die Dinge im Vorfeld der Ortschaftsratswahl allerdings etwas anders ab als in Trossingen, wie Dieter Kohler erinnerte. Bis zum 28. März wird auch hier abgewartet, ob Kandidatenvorschläge eingereicht werden. „Bisher war es aber immer so, dass offiziell keine eingereicht wurden“, so Kohler. „In der Vergangenheit haben die Parteien das den Schuraern überlassen.“

Die Lösung für diese Situation war in den vergangenen Jahren eine „lockere Versammlung interessierter Bürger“ im Gasthaus „Bären“. Dort meldet sich, wer bereit ist, das Amt im Falle der Wahl anzunehmen. Die Namen dieser Schuraer landen dann auf einer unverbindlichen Liste, die - ohne Absender - an alle Haushalte verteilt wird und, das betont Kohler, keinen formellen Charakter hat. „Sie ist lediglich eine Hilfestellung für die Bürger, sonst würden die Wähler ja im Dunkeln sitzen.“ Denn die Stimmzettel blieben in den vergangenen Jahren leer, die Wähler mussten selbst acht Namen eintragen.

Für den Ortsvorsteher wäre dies auch in diesem Jahr ein „gangbarer Weg“, wie er sagte, sollte es wieder keine Liste geben. „Das ist auch nichts Ungewöhnliches und lief in Nachbargemeinden in der Vergangenheit gleich ab.“

Nicht allzu begeistert von dem informellen Verfahren zeigte sich hingegen Ratsmitglied Wolfgang Schoch. „Ich hätte erwartet, dass hier eine andere Möglichkeit gefunden wird“, sagte er. Schoch würde sich eine offizielle Liste wünschen sowie die Möglichkeit für die Kandidaten, sich öffentlich präsentieren zu können - was bisher nicht ging, da sie nie öffentlich vorgeschlagen wurden. Stattdessen werde die Liste mit Namen in „einer Nacht- und Nebelaktion“ ausgeteilt.

„Früher, als Schura noch eine Gemeinde mit Gemeinderat und 1000 Einwohnern war, war das so in Ordnung“, meinte Schoch, „aber heute haben wir 1700 Einwohner. In den Neubaugebieten kennen sich die Nachbarn teils gar nicht.“ Er fügte hinzu, dass die Ortschaftsratswahl in Schura wohl auch in diesem Jahr in der alten Form gehandhabt werde. Er hofft jedoch, dass die Stadtverwaltung das Thema nach der Wahl aufgreift und die Erfahrungen analysiert, die mit dem informellen Verfahren gemacht wurden.

Kohler hofft auf viele Bewerber

„Der Ortschaftsrat ist ein wichtiges Gremium und ich hoffe, dass sich viele kompetente Bewerber finden - Frauen und Männer, die Schuras Interessen vertreten wollen“, sagte Kohler. Fest steht bereits, dass Wolfgang Lienhardt nicht als Ortschaftsrat weitermachen wird, alle anderen Räte wären bereit, eine weitere Amtsperiode zu absolvieren. „Wir gehen optimistisch ins Frühjahr“, sagte Dieter Kohler.

Er selbst bleibt nach der Wahl solange kommissarisch Ortsvorsteher, bis ein neuer bestimmt wird - ob dieser haupt- oder ehrenamtlich tätig sein soll, wird der neue Ortschaftsrat in seiner ersten Sitzung entscheiden. Diese wird Bürgermeister Clemens Maier einberufen und leiten.