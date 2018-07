Gewinnspiel ist abgeschlossen

Christa Efinger ist die Hauptgewinnerin aus dem Tro-Art Gewinnspiel. Ihr Preis ist eine Kunst-Reise im Wert von 750 Euro.

Strahlend nahm die aus Aixheim stammende Gewinnerin ihren Gutschein entgegen. „Ich werde mit meinem Mann zusammen verreisen. Ich freue mich sehr, das ist schon das zweite Mal, dass ich einen Hauptgewinn erhalte“, verriet sie.

Bei dem Tro-Art Gewinnspiel gab es zudem 15 Einkaufsgutscheine zu je 50 Euro zu gewinnen. Darüber freuten sich unter anderem Britta Hermes, Silke Schuler, Thomas Witt, Anneliese Amon, Hannelore Specht, Luca Binefeld, Tina Berger, Ingeborg Merz, Laura Nina Aicher, Dieter Sum und John Tilt.

Drei Wochen lang haben Künstler des Trossinger Kunstverein ihre Werke in verschiedenen Geschäften ausgestellt. 180 Personen machten sich die Mühe in diesen teilnehmenden Geschäften nachzuschauen, welche Aufkleber in ein bestimmtes Feld einer Teilnahmekarte eingeklebt werden mussten. Deutlich zahlreicher war jedoch die Anzahl der Personen, die sich in den Ladenlokalen die Arbeiten der Mitglieder des Kunstvereins angeschaut haben, ohne an dem TroArt Quiz teilzunehmen.