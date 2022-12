Gewinner des Spiels um „Trossinger Baumschätze“ stehen fest

Etwas spät, aber noch rechtzeitig vor Weihnachten, hat die Werbegemeinschaft Trossingenactiv die Gewinner des Spiels um „Trossinger Baumschätze“ benachrichtigt. Grund für die Verspätung ist, dass die Ausschuss-Mitglieder von Trossingenactiv sehr zeitintensiv mit den Vorbereitungen für den „Langen Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ beschäftigt waren.

Vom 17. September bis 1. Oktober gab es Teilnahmekarten in den Geschäften, die zur Werbegemeinschaft gehören. Zu diesen Teilnahmekarten gab es einen Bogen mit sechs verschiedenen Klebemarken, auf denen Trossinger Baumschätze dargestellt waren. Aufgabe der Spielteilnehmer war es, die Klebemarken in die richtigen Felder in der Teilnahmekarte einzukleben und so die Bilder der Bäume den richtigen Standorten zuzuordnen. Eine recht anspruchsvolle Spiel-Idee, die den Teilnehmern einiges an Ortskenntnis abverlangte. Um so mehr freute man sich bei der Werbegemeinschaft Trossingenactiv, dass über 300 richtig beklebte Teilnahmekarten abgegeben wurden.

Für jede abgegebene, richtig beklebte Karte spendet Trossingenactiv einen Euro auf ein Baumpflanz-Konto, mit dem eine Baumpflanz-Aktion auf Trossinger Gemarkung finanziert werden soll. Den Standort für diese Baumpflanz-Aktion hat Reiner Hils festgelegt in seiner Funktion als Leiter des städtischen Bauhofes.

Die Baumpflanz-Aktion wird von Trossingenactiv-Mitgliedern an einem Samstagnachmittag im Frühjahr 2023 unter Anleitung von Reiner Hils und mit Unterstützung des Trossingenactiv-Mitgliedes Kapp Floristik, Garten-und Landschaftsbau, durchgeführt. Die Werbegemeinschaft rundet den Betrag noch auf, um eine attraktive Baumbepflanzung zu schaffen.

Wer an diesem Gewinnspiel mit Baumpflanz-Aktion teilgenommen hat, hatte die Chance, einen von zahlreichen Preisen zu gewinnen. Verlost wurden unter den abgegebenen, richtig beklebten Teilnahmekarten zweimal zwei Dauerkarten für die Landesgartenschau 2023 in Balingen, sechsmal zwei Tageskarten für die Landesgartenschau 2023, zehn Pflanzengutscheine à 50 Euro, einzulösen bei der Gärtnerei Grünschnabel und Kapp Floristik und zehnmal drei aufeinander folgende Exemplare der Naturzeitschrift „Wohllebens Welt“, einzulösen bei Tabak-Shop Spehn.

Die Dauerkarten für die Landesgartenschau 2023 in Balingen wurden inzwischen verschickt, ebenso die zehn Pflanzengutscheine und die Gutscheine für die Naturzeitschrift „Wohllebens Welt“. Die Tageskarten für die Landesgartenschau sind erst ab 1. April 2023 verfügbar, aber die Gewinner wurden bereits per Post benachrichtigt. Aufgrund der Datenschutzverordnung dürfen die Namen der 28 Gewinner jedoch nicht veröffentlicht werden. Die Werbegemeinschaft Trossingenactiv gratuliert allen Gewinnern.