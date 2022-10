Geschichten zwischen Himmel und Erde

„Der Tod, das muss ein Wiener sein!“ weiß der Altmeister des schwarzen Humors, Georg Kreisler. Die Wiener haben eine besondere Beziehung zum Thema, jedes zweite Heurigenlied handelt von Liebe, Wein und dem Tod. Aber auch ein Niederrheiner wie der legendäre Kabarettist und Satiriker Hanns Dieter Hüsch hat in seinen Texten einiges zum Thema beizutragen. Laut Mitteilung des Trossinger Kulturbeauftragten haben Anika Neipp und Frank Golischewski dies alles für ihren Auftritt in der Literatur-Reihe zusammengetragen, ergänzt durch Lieder und Kompositionen von Romantik bis Pop, von Bach bis zu den Beatles. Und weil dazu die Stimmung eines Cellos besonders gut passt, hat das Duo für den Abend am Freitag, 4. November, um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus den Cellisten Mario de Secondi dazu geladen, schreiben die Veranstalter der Kulturfabrik. Heiter, nachdenklich, gelegentlich kurz auch sentimental, doch durchgehend humorvoll beschäftigen sich die drei mit dem Thema, das am Ende des Lebens jeden von uns betrifft. Ob jiddische Kurzgeschichten, ob wahre, kuriose Begebenheiten auf dem Friedhof oder skurrile Grabstein-Sprüche: „Hier ruhen meine Gebeine - ich wollt, es wären deine.“ Selbst in traurigsten Momenten gibt es oft Anlass für Heiterkeit, und so bietet das Programm viel Tröstliches und Erhellendes im dunklen November.