Geschäftsführer der Bundesakademie Trossingen will OB in Rottweil werden

Simon Busch kandidiert für Rottweil. Das gibt er in einer Pressemitteilung bekannt. Der 36-Jährige ist Geschäftsführer der Bundesakademie in Trossingen.

Gesprochen wurde in Rottweil darüber schon längere Zeit, nun gibt Simon Busch bekannt: Er tritt bei der Oberbürgermeisterwahl an.

Als OB aus Rottweil für Rottweil will der 36-Jährige laut eigener Pressemitteilung die Stadt mit neuen Ideen in die Zukunft führen. „Rottweil hat eine stolze Geschichte, aber das Beste kommt noch. Dafür will ich mich als Oberbürgermeister einsetzen“, so Busch. „Indem wir gemeinsam neue Weg gehen, wachsen wir noch stärker zusammen.“

Simon Busch ist groß geworden in Bühlingen und in der Hohlengrabengasse. Nach dem Studium in Ludwigsburg und einem Job in Biberach ist er mit knapp 30 Jahren zurückgekehrt. Hier haben seine Frau Nikola und er eine Familie gegründet und vor zwei Jahren ein denkmalgeschütztes Haus saniert.

Seit sieben Jahren Geschäftsführer

Seit mehr als sieben Jahren arbeitet er als Geschäftsführer der Bundesakademie in Trossingen. „Seit ich denken kann, habe ich vom großen freiwilligen Engagement in Rottweil profitiert“, sagt Busch. „Deshalb engagiere ich mich auch selbst seit vielen Jahren ehrenamtlich. Künftig möchte ich mich mit meiner vollen Kraft einbringen.“ Ehrenamtlich tätig ist er als Vorsitzender des Jazzfestvereins oder auch als Sprecher von kulturottweil. Zudem ist er Mitglied in zahlreichen Vereinen.

Seine Kandidatur stellt Busch unter das Motto: „zusammen|wachsen“. In den kommenden Wochen wolle er im Dialog mit den Rottweilern ein detailliertes Programm für die Zukunft der Stadt entwickeln. Welche Themen Simon Busch besonders am Herzen liegen, wird auf der Internetseite www.simon-busch.infoo fündig.

Nachfolger für Broß gesucht

Am 25. September sind die Rottweiler aufgerufen, einen Nachfolger für Ralf Broß zu wählen, der vorzeitig als Oberbürgermeister ausscheidet.

Die Person Simon Busch im Schnelldurchlauf: Am 21. Juni 1986 in Rottweil geboren, verheiratet, ein dreijähriger Sohn, bald zwei Kinder, Studium in Kulturwissenschaften und -Management mit Masterabschluss in Ludwigsburg, Schwerpunkte in öffentlicher Verwaltung; seit 2015 Geschäftsführer der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, verantwortlich für die Verwaltung der Bundesakademie mit ihren mehr als 30 Beschäftigten; zuvor Stadtverwaltung Biberach und berufliche Stationen bei ARTE in Straßburg und im Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg.