Gesang kommt aus allen vier Himmelsrichtungen

Der Quempas-Chor der evangelischen Kirche Trossingen ist an Weihnachten immer etwas ganz Besonderes. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von zwei lateinischen Weihnachtsliedern, nämlich „Quem pastores laudavere“ - von dem sich auch der Titel des Werks ableitet - und „Nunc angelorum gloria“. Im Text wird die Weihnachtsgeschichte geschildert - früher auf lateinisch, heute singen die Kinder auf deutsch. Seit mehr als 60 Jahren gibt es diese Tradition in der Martin-Luther-Kirche. Dabei handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Chor, sondern gesungen wird abwechselnd aus allen vier Himmelsrichtungen. Verteilt über die Empore und die Kanzel, hinauf zur Orgel und bis zum Altar stehen die Jungen und Mädchen. Geleitet wird der Chor von Esther Holl. Die Gottesdienstbesucher sind jedes Mal aufs neue berührt von der besonderen Atmosphäre in der Kirche. Denn der große Raum wird nur durch Kerzen erleuchtet. Und weil die Fangemeinde des Chors so groß ist, haben die Kinder beim Nachmittags- und Abendgottesdienst am Heiligabend ihr Können gezeigt.

Quempas ist Lateinisch und bedeutet so viel wie alter Gesang, kommt aus dem 15 Jahrhundert, ist im Schwabenland eher unbekannt und kam vor etwa 50 Jahren aus Thüringen, hier her. Kantorin Esther Holl, die ein wahrer Meister an der großen Kirchenorgel ist, führt den Quempas schon 15 Jahre lang in der Weihnachtszeit auf. Mit dabei waren 30 Kinder und Jugendliche von acht bis 17 Jahren, die das Kirchenlied „Den die Hirten lobten sehr“ sangen. Am Ende des Gottesdienstes liefen die vier Gruppen Richtung Altar und bildeten dort ein großes Kreuz, dessen Mittelpunkt vier Sterne waren. Bei den beiden Aufführungen an Heiligabend trugen die Kinder und Jugendlichen weiße Oberteile und Kerzen, die das Licht symbolisieren sollten. Ein richtiger Ohrenschmaus war das Zusammenspiel der Orgel mit dem Chor, der auch von der Empore singt, eingebettet in eine Messe.