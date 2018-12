Gesang aus allen Himmelsrichtungen

„Für viele“, sagt Kantorin Esther Holl, „beginnt Weihnachten mit dem Quempas.“ Seit mehr als einem halben Jahrhundert halten Kinder und Kirche den Brauch in Trossingen lebendig. Auch dieses Jahr an Heiligabend ist der Quempas um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr in die Martin-Luther-Kirche zu hören.

Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von zwei lateinischen Weihnachtsliedern, nämlich „Quem pastores laudavere“ - von dem sich auch der Titel des Werks ableitet - und „Nunc angelorum gloria“. Im Text wird die Weihnachtsgeschichte geschildert - früher auf lateinisch, heute singen die Kinder auf deutsch.

Die ältesten Quellen von Aufführungen stammen aus dem 15. Jahrhundert. In Trossingen wurde das Projekt von Ursula Witte ins Leben gerufen. Esther Holl schätzt, dass das Singen in den 50er-Jahren eingeführt wurde. „Auf jeden Fall ist es mehr als 60 Jahre her“, sagt sie.

Das Besondere: Gesungen wird aus allen vier Himmelrichtungen. Verteilt über die Kanzel und Empore, hinauf zum Orgelbereich bis hin zum Altar stehen die Chorkinder. „Es geht sozusagen einmal um die ganze Welt“, erläutert Esther Holl. Zunächst singen einzelne Gruppen je eine Zeile, dann stimmt der Chor ein - und am Ende singt die ganze Gemeinde mit. Holl ergänzt: „Aus der Einstimmigkeit wird ein erdumfassender Gesang.“

In Trossingen singen der Kinder- und Jugendchor der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam mit einzelnen Jugendlichen, die einfach gerne mitmachen möchten. So hatte in den vergangenen Jahren beispielsweise schon einmal ein Kind aus Frankfurt mitgewirkt, dass über Weihnachten zu Besuch in Trossingen war.

Eine besondere Stimmung ergibt sich durch die dunkle Kirche, die nur von der Kerzen der Chorkinder erleuchtet wird. „Als ich hier angefangen habe, wurde der Quempas nur einmal an Heilgabend gesungen“, erinner sich Esther Holl, „aber die Kirche war immer so voll, dass wir irgendwann beschlossen haben, in beiden Gottesdiensten aufzutreten.“