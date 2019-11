Gesamtelternbeirat wählt neue Vorsitzende

Martina Möbius und Franziska Schwarz sind die neuen Vorsitzenden des Gesamt-Elternbeirats. Sie lösten nach sieben Jahren Heike Rochira und Martina Keßler ab.

Alle Elternbeiratsvorsitzenden der Trossinger Schulen hatten sich vor Kurzem zur ersten Gesamt-Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2019/20 getroffen. Zu Beginn wurde über jede Schule ein Rückblick des vergangenen Schuljahres, sowie eine Vorschau für das laufende Schuljahr bezüglich aktueller Themen, berichtet.

Der Gesamtelternbeirat trifft sich in der Regel zweimal in einem Schuljahr, um aktuelle Themen zu besprechen und Informationen über die verschiedenen Schulen auszutauschen. Er unterstützt die Schulen und deren Eltern in verschiedenen Bereichen. Auch Vorträge werden organisiert. Nachdem vor zwei Jahren der Vortrag „Das Lernen lernen“, der restlos ausverkauft war, angeboten wurde, wird der Gesamtelternbeirat im Frühjahr 2020 einen Präventionsvortrag zur sexuellen Gewalt am Kind anbieten.