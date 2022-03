Gerichtsverfahren gegen Trossinger wegen versuchten Totschlags startet

Im vergangenen Herbst hatte eine Messerattacke in einem Haus am Solweg in Trossingen für Aufsehen gesorgt. Zwischen vier Männern war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 59-Jähriger wurde mit einem tiefen Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt, auch die anderen erlitten Verletzungen, zum Teil schwer. Das Verfahren wegen unter anderem versuchten Totschlags gegen den mutmaßlichen Angreifer beginnt am Freitag, 25. März, um 9 Uhr an der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil.

Der 59-Jährige musste damals notoperiert werden, schwebte zunächst in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer, ein 33-jähriger Mann, kam in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl lautete laut Staatsanwaltschaft auf „versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“. Offenbar handelte es sich um einen Streit unter Nachbarn. An der Auseinandersetzung waren neben dem 33-Jährigen ein 59-jähriger Vater und dessen Söhne, 19 und 23 Jahre alt, beteiligt.

Banalität ist Auslöser

Auslöser soll eine Banalität gewesen sein. Wie der 19-Jährige der Polizei sagte, habe er eine Karte in der Hand gehalten, auf die der 33-Jährige spuckte; danach sei er mit dem Messer auf ihn, seinen Bruder und seinen Vater losgegangen. Der Mann war zuvor bereits durch nächtliche Ruhestörungen und Körperverletzungen aufgefallen.

Das Strafverfahren lautet auf versuchten Totschlag in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen und Bedrohung. Die Schwurgerichtskammer verhandelt ab Freitag, 25. März, im Saal 201 gegen den inzwischen 34 Jahre alten Angeklagten. Dieser befindet sich seit 29. September in Untersuchungshaft.

Ehefrau mit Tod gedroht

Die Anklageschrift wirft ihm vor, er habe am 28. September 2021 am späten Nachmittag in Trossingen einen Hausmitbewohner provoziert und ihn, als er mit zwei Familienmitgliedern den Angeklagten zur Rede stellen wollte, und seine beiden Söhne zunächst „mit einem gefährlichen Werkzeug angegriffen und später, als diese ihm das Werkzeug weggenommen hatten, mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben, um diese zu töten“. Der Angeklagte soll etwas später, als der lebensgefährlich Verletzte vor dem Haus versorgt wurde, dessen Ehefrau damit bedroht haben, dass er auch sie töten werde.

Fortsetzungstermine sind am 12. und 29. April sowie am 4. und 6. Mai, jeweils um 9 Uhr. Weitere Beteiligte sind zwei Sachverständige, 20 Zeugen, drei Nebenkläger sowie zwei Dolmetscher.