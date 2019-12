Georg Quandt ist jetzt Ehrenmitglied im Liederkranz

Im Rahmen seiner Jahresabschlussfeier hat der Chor Liederkranz Trossingen am Donnerstag langjährige Mitglieder geehrt. Fünf Männer und Frauen haben dieses Jahr runde Jubiläen zu verzeichnen. Krankheitshalber konnten allerdings nur drei der Zu-Ehrenden anwesend sein.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Hanne Haller, die zu einem gemütlichen Beisammensein einlud, startete der Abend musikalisch: Gemeinsam wurden die bekannten Weihnachtslieder „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und „Tochter Zion, freue dich!“ gesungen. Als nächster Programmpunkt standen die Ehrungen an.

Auf die geringste, aber dennoch beachtliche Anzahl an Jahren im Liederkranz kann Hanne Tapella zurückblicken, die vor 20 Jahren durch das offene Singen zum Chor stieß und heute bei allen als „Kuchenfee“ bekannt ist. Ihr wurde nicht nur ein großer Blumenstrauß, sondern auch eine Anstecknadel vom deutschen Chorverband überreicht. Auch Christa Schönle feiert in diesem Jahr 20 Jahre Mitgliedschaft, war aber an diesem Abend verhindert.

Das nächste runde Jubiläum sind 25 Jahre: Seit einem Vierteljahrhundert ist Hilde Klindt Bestandteil des Trossinger Liederkranzes und wurde deshalb nun zur Ehrensängerin ernannt. Zusätzlich zu ihrer aktiven Funktion als Sängerin nimmt sie die Rolle der Schriftführerin ein. Hannelore Mecherlein, die ebenfalls auf 25 Jahre Chorerfahrung zurückzublicken kann, konnte nicht persönlich anwesend sein.

Das letzte geehrte Mitglied des Abends war Georg Quandt, der auch außerhalb des Chores enormes gesellschaftliches Engagement zeigt und sich mittels der Einrichtung eines Hilfsfonds um die Schulbildung von namibischen Kindern kümmert. 50 Jahre lang singt er schon im Liederkranz und ist deshalb nun offiziell Ehrenmitglied.

Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch die beachtliche Leistung der 94-jährigen Lore Ruck, die trotz ihres hohen Alters jede Woche regelmäßig zu den Proben erscheint.

Wie im vergangenen Jahr soll es auch 2020 im Juli einen gemeinsamen Ausflug des Chores geben, das Ziel steht allerdings noch nicht fest. Gern erinnern sich die Sänger an den Urlaub am Bodensee zurück, in dem sogar auf dem Schiff zusammen gesungen wurde.

Im neuen Jahr werden die Proben des Liederkranzes, dem ältesten Verein in Trossingen, am 9. Januar wieder beginnen. Die aktuell 28 aktiven Mitglieder treffen sich wöchentlich, um gemeinsam zu proben und neue Werke einzustudieren, denn es stehen bereits mehrere Konzerttermine fest: Im Juli werden sich die Sänger und Sängerinnen im kleinen Saal des Konzerthauses präsentieren und ein Termin für ein Weihnachtskonzert ist ebenfalls schon in Planung. Interessierte sind dabei jederzeit herzlich willkommen, im Liederkranz mitzusingen.

Stets unter der Leitung von Jan Stoerzenbach, der an der Trossinger Musikhochschule studiert, gaben die begeisterten Chormitglieder weitere Stücke zum Besten und ließen den Abend mit Gedichten und netten Gesprächen ausklingen.