Generationswechsel bei den Trossinger Schützen

Generationswechsel an der Vereinsspitze des Trossinger Schützenvereins: Für den scheidenden Vorsitzenden Hans-Jürgen Eichhorn ist Marc Jung bei der Hauptversammlung am Freitagabend als neuer Oberschützenmeister gewählt worden.

Lorenz Braun, der nicht persönlich anwesend war, hatte sein schriftliches Einverständnis für die Wahl als Stellvertreter gegeben. Außerdem hatte er sich bereit erklärt, das Amt des Schriftführers kommissarisch zu übernehmen. Seit drei Jahren waren die Schützen auf der Suche nach einem Nachfolger für das Amt des Schriftführers, von den jüngeren Mitgliedern erklärte sich bisher allerdings niemand dazu bereit.

In ihren Ämtern bestätigt wurde Sport- und Jugendleiterin Anke May.

Hans-Jürgen Eichhorn begrüßte in seiner letzten Rede als Vereinsvorsitzender rund 50 Mitglieder.

In seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr stellte er fest, dass das Bogenschießen kaum angenommen wurde, obwohl vor dessen Einführung großes Interesse bekundet worden sei. Ein ernstes Wort richtete er an die Aufsichten, die ihre Aufgaben oft nicht mit der nötigen Sorgfalt erledigten.

Lob hingegen hatte er für die Wirtsleute übrig, die der Gaststätte wieder neuen Aufschwung gegeben haben.

Verein wirtschaftet sparsam

Sportleiterin Anke May konnte von zahlreichen Wettkämpfen wie Vereins-, Bezirksmeisterschaften und dem Freundschaftspokal gegen Aixheim berichten. Auch der Mai- und der Herbstpokal für Laienmannschaften fanden wieder großen Anklang. Als Jugendleiterin in Personalunion hob sie besonders die Leistungen von Luka Klaric hervor, der mit dem Luftgewehr und der Sportpistole Kreismeister wurde und bei der württembergischen Meisterschaft den 3. Platz belegte. Bei der Sportlerehrung erhielt er von der Stadt Trossingen die Ehrenplakette in Bronze.

Schatzmeister Thomas Bippus erläuterte in lockerer und leicht verständlicher Weise die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Durch sparsames Wirtschaften sei auch ein Plus in der Kasse, obwohl das Maifest und der Weihnachtsmarkt durch das schlechte Wetter negativ beeinflusst worden waren.

Eine vorbildliche Kassenführung bescheinigten ihm die Kassenprüfer Peter Pfriender und Manfred Broghammer und baten um seine Entlastung.