Gemeinsam in die Zukunft

So viel Freude und Dynamik: Für Selina Baier, Merlin-Marvin Eckstein, Tabea Flammer, Marie Gula, Lennart Krüger, Jan Eric Link, Finja Tilla Messner, Erik Johannes Mittermaier und Carmen Soraya Sander kann die Zeit des Erwachsenwerdens nun kommen. Die Trossinger Konfirmanden haben am Sonntag einen unvergesslichen Gottesdienst mit Pfarrer Michael Bastian und ihren Familien und Freunden in der Martin-Luther-Kirche gefeiert. Am kommenden Sonntag findet die zweite Konfirmationsrunde in Trossingen statt.