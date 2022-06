„Geh, Geliebter, geh jetzt“: Szenischer Hugo Wolf-Liederabend

Mit der Inszenierung des „Spanischen Liederbuchs“ von Hugo Wolf präsentiert das Lied-Institut der Trossinger Hochschule für Musik am Dienstag, 14. Juni, um 19 Uhr im Konzertsaal am Schultheiß-Koch-Platz einen spätromantischen Zyklus: In 34 als kurzen Szenen gestalteten Liedern begegnen sich Männer und Frauen zwischen Sehnsucht und Verzweiflung, zwischen Spott und Schmerz, zwischen Verführung und Zurückweisung, immer auf der Suche nach der erfüllten Liebe. Das teilt die Hochschule in einer Vorschau mit.

Neun Studierende der Gesangsklassen und vier Pianistinnen und Pianisten der Liedklasse von Prof. Peter Nelson an zwei Flügeln bringen in der von Prof. Petra Wolko inszenierten Aufführung intensive künstlerische und emotionale Momente auf die Bühne. Mit diesem Projekt verabschiedet sich auch der Liedgestaltungsprofessor Peter Nelson, der aus Altersgründen seine Lehrtätigkeit an der Musikhochschule beendet.