Gedenkkonzert findet online statt

Ab Freitag, 5. Juni, 19.30 Uhr, ist ein Gedenkkonzert für den vor einem Jahr verstorbenen lettischen Klarinetten-Dozenten Janis Tretjuks online im „Digital Concert Space“ der Hochschule für Musik zu erleben. Unter dem Titel „L‘honnête homme – in memoriam Janis Tretjuks“ erklingt Musik des französischen Barock von Rameau, Boismotier, Visée und anderen Komponisten.

Anfang Juni 2019 verstarb Janis Tretjuks, seit 2016 Lehrbeauftragter für historische Klarinette an der Hochschule für Musik Trossingen, unerwartet im Alter von 29 Jahren. Zur Erinnerung an ihn hatten die Cembalistin Barbara Adamczyk, die Sopranistin Baiba Urka und der Theorbist Miguel Bellas Anfang des Jahres ein Konzert geplant. Doch die Corona-Epidemie verhinderte den Konzerttermin an Pfingsten. Daher hat das Trio seine Hommage an Janis Tretjuks unter dem Titel „L'honnête homme“ am 2. Juni im Konzertsaal der Hochschule aufgezeichnet. Ab Freitag ist das Konzert online zu erleben. „Wir sind dankbar“, erklärte die Inititiatorin Barbara Adamczyk, „für alle Augenblicke, die wir mit ihm erlebt haben, Seine vornehme Natur, seine Herzlichkeit, Spontanität und seine Offenheit werden immer beispielhaft bleiben. Janis war ein wahrer ‚honnête homme‘ unserer Zeit.“