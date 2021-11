Gedenken in Trossingen und Schura: „Volkstrauertag ist zeitgemäß“

Auch in Trossingen ist am Sonntag der Opfer von Terror, Krieg und Gewalt gedacht worden. Auf dem Trossinger Friedhof sprach Bürgermeisterin Susanne Irion zum Volkstrauertag, auf dem Friedhof in Schura Ortsvorsteher Wolfgang Schoch.

„Am Eingang habe ich jedem von Ihnen einen kleinen bunten Mosaikstein gegeben“, wandte sich Irion unter anderem an Trossinger Gymnasiasten, die sich bei der Gedenkfeier einbrachten. „Schauen Sie Ihren Stein an und stellen Sie sich vor, er steht für Leben. Für Ihr eigenes. Für das Eurer Geschwister. Eurer Eltern. Ihres Kindes. Nun sehen wir anders auf den Stein, ist er uns plötzlich unbezahlbar. Was passiert nun mit diesen Steinen im Krieg? Man reißt sie heraus aus den wunderbaren Mosaiken, die man mit ihnen hätte legen sollen. Man reißt die Grundsteine heraus, woraus Familien hätten wachsen sollen. Man bricht sie heraus aus Bildern, aus denen Lebensträume und Werdegänge hätten entstehen sollen.“

„Das ist in zwei Weltkriegen mit 75 Millionen Leben passiert“, sagte die Bürgermeisterin. „Achtlos und mit schreiender Ungerechtigkeit herausgerissen aus den Händen, derer, die sie hielten. Nach zwei Weltkriegen liegen 75 Millionen Steine willkürlich, fast wertlos nebeneinander. Rote, grüne, blaue, gelbe. Sie stehen für gefallene Soldaten, sie stehen für politisch Andersdenkende, sie stehen für Sinti und Roma, für Juden, für Millionen von Menschen, die ihre Heimat und alles woran sie geglaubt haben, verloren haben. Alle Steine, wie sie da so liegen, sind gleich. Gleich groß, gleich schwer, gleich bunt.

Irion: „Der Volkstrauertag betrauert, stilisiert keine Helden. Er betrauert Menschen. Die sie jeder gleich sind, in ihrer Würde unantastbar, in ihrem Wert unbezahlbar. Es geht an diesem Tag deshalb nicht nur um die Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Krieg, es geht darum im gemeinsamen Erinnern und Gedenken auf die Zerbrechlichkeit des Mosaiks des Friedens in Europa hinzuweisen.“

„In Trossingen haben wir vor einigen Wochen damit begonnen, die ersten fünf Stolpersteine aus Messing hier zu verlegen. Wir haben fünf Mitbürgerinnen und Mitbürgern wieder namentlich ihren Platz in unserer Mitte zurückgegeben. Sie sind Teil und Baustein unseres Alltags und jedes Mal, wenn wir an den jeweiligen Stolperstein treten und den Namen des Opfers lesen, verneigen wir uns unwillkürlich. Stolpern nicht mit den Füßen, sondern mit unseren Herzen. Wir arbeiten unsere Stadtgeschichte auf und leisten unseren Beitrag.“

Ortsvorsteher Schoch nannte den Klimawandel und dessen Folgen als einen wesentlichen Grund zur Sorge, „die Ursachen der von Menschen gemachten Klimaveränderungen und deren Folgen, die ihrerseits wieder zu noch mehr Flüchtlingsströmen und Kriegen führen“. Er sehe daher „Klimapolitik auch als eine Friedenspolitik, denn auch von Menschen verursachte Naturkatastrophen mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen erhöhen das Risiko für Kriege und gesellschaftliche Konflikte“.

„Dies berührt auch mehr und mehr junge Menschen“, sagte Schoch weiter. „Es macht Freude zu erfahren, dass gerade die jüngere Generation aus den Geschehnissen und den Verhaltensmustern von einst die Notwendigkeit erkennt, die verhängnisvollen Mechanismen der Vergangenheit zu durchbrechen und zu vermeiden. Wir alle, Jung und Alt, stehen mitten drin in den zum Teil unfassbaren und unsäglichen Entwicklungen in der Welt, oft sogar direkt vor unserer Haustür. Erinnern wir uns: Die Geschichte ist offen – zum Schlechten, aber auch zum Guten.

Damit habe der Volkstrauertag, der älter ist als die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und auf das Jahr 1920 zurückgeht, „auch heute nicht an Bedeutung und Aktualität eingebüßt, auch wenn viele der Meinung sind, mit dem Wegsterben der letzten Zeitzeugen sei das Erinnern an vergangene Kriege überholt und nicht mehr zeitgemäß“.