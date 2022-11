Gedenken am Volkstrauertag in Trossingen und Schura

Anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 13. November, finden in Trossingen und Schura auf den Friedhöfen jeweils Gedenkstunden statt. Das kündigt die Stadtverwaltung Trossingen in einem Schreiben mit.

In Trossingen beginnt diese um 11 Uhr. Bürgermeisterin Susanne Irion wird die Gedenkansprache halten und Schülerinnen und Schüler der Löhrschule beteiligen sich mit einem Sprechbeitrag. Ein Ensemble der Stadtmusik Trossingen umrahmt die Feier musikalisch. Die Mahnwache halten Soldaten der Patenkompanie und die Reservistenkameradschaft Trossingen. In Trossingen geht der Feier auf dem Friedhof wieder ein ökumenischer Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche voraus; Beginn um 9.30 Uhr.

In Schura findet die Gedenkstunde um 11.30 Uhr statt. Ortsvorsteher Wolfgang Schoch hält die Gedenkansprache; der Schuraer Posaunenchor umrahmt die Gedenkstunde musikalisch.