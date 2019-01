Gebrauchte Mode von Frauen für Frauen

Am 9. Februar findet von 11 bis 18 Uhr im Trossinger Kesselhaus ein Modeflohmarkt für Frauen statt. Der Schwerpunkt soll aber nicht auf alten Kleidern, sondern auf hochwertiger Second-hand-Mode liegen.

Das Organisationsteam um Veranstalterin Susanne Borsdorff hat sich hohe Ziele gesteckt. „Damit zieht der Trend zur Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich auch in unsere Region ein, der im gesamten Bundesgebiet, insbesondere in größeren Städten, für großen Zulauf bei entsprechenden Veranstaltungen sorgt“, so die Ankündigung der Veranstalter.

Und tatsächlich soll die Veranstaltung kein klassicher Flohmarkt werden, sondern sich davon abheben. „Diese Märkte speziell für Mode haben nichts mit dem leicht angestaubten Image überfüllter Second-Hand-Läden oder abgetragenen Kleidern aus der Grabbelkiste anderer Flohmärkte zu tun. Stattdessen werden neben gängiger Kleidung in gutem bis sehr gutem Zustand auch hochwertige Marken und stylishe Einzelstücke angeboten. Liebhaberinnen des Vintage-Styles – ein kreativer Stilmix, der sich aus saisonal angesagter Mode, ergänzt um individuelle Einzelstücke anderer Modeepochen zusammensetzt – werden auf diesen Märkten ebenso fündig wie modebewusste Shopperinnen auf Suche nach einem originellen und günstigen Upgrade ihres Outfits“, so die Ankündigung weiter.

Die Veranstalter sehen einen klaren Vorteil des realen Basars gegenüber Onlineverkaufsplattformen, die ebenfalls gebrauchte Kleidung anbieten: „Auch wenn wir uns längst an Onlinekäufe gewöhnt haben: Stoffe anfassen, Details begutachten und direktes Anprobieren machen einfach mehr Spaß, und so gehen immer mehr Frauen auf Mädchenflohmärkten auf ihre persönliche Schatzsuche nach einem besonderen Stück. Der Event-Charakter wird durch das charmante Ambiente des Kesselhauses unterstrichen. Auf zwei Ebenen präsentieren die privaten Anbieterinnen ihre Kleidung, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, und Selbstgemachtes.

Veranstalterin Susanne Borsdorff, hofft auf kreative Ausstellerinnen verschiedener Altersklassen und Modestile, die ihre Ware ansprechend präsentieren. So können sich mehrere Freundinnen ebenso zusammentun, um einen gemeinsamen Stand zu betreiben, wie auch Schulklassen oder Vereine“, so der Vorschlag.

Und damit auch wirklich ein besonderes Flair an diesem Tag aufkommt, bietet das Team des Kesselhauses Hintergrundmusik und Barbetrieb mit Kaffee, Kuchen und Cocktails.