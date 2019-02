Erfolgreiche Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ haben am Donnerstagabend im Konzertsaal der Musikschule gespielt. Die verschiedenen Altersstufen musizierten dabei aus ihrem Wettbewerbsprogramm und wurden mit viel Applaus für ihre Leitungen belohnt.

Mit dem spanischen Tanz (von C. Bohm) begann Johann-Eliah Christiansen, Violine, am Klavier begleitet von Marija Lauenstein, das interessante Programm. Es folgte „Achterbahn“ (R. Reiter) mit Samuel Schnepf an Snare und Bongos. Anina Scheidecker, Flöte, und Clara Merkel, Klavier, intonierten „Clowns“ von P. Harris und „Kleine Sonatine I“ von T. Haslinger. Auf eine lustige „Reise mit der alten Dampflock“ (von M. Wronski) begab sich Julian Schall mit seinem Akkordeon bevor Eva Bosse und Katrin Bosse mit Violine und Klavier den „Puppentanz“ (Z.Metalidi) aufführten.

Tim Neumüller begab sich mit seinem Akkordeon auf „Eine Reise durch den Orient“ (Komponist L. Stark). Sulamith Bosse, Violoncello, mit Begleitung am Klavier von Lydia Brückmann, spielte „Requiebros“ (von G. Cassado). Danach war eine eigene Komposition von Anna Genserich mit Gesang und Klavier zu hören sowie eine „Hausmusik für 2 Violinen im Fugenstil“ (C.Bohm) mit Joelle Duclaux und Sophia Kaufmann (Violinen) und Lion Gissel am Klavier. Den „Marsch der Zinnsoldaten“ aus der Kinder Suite 1 von V. Solotarjov interpretierte Daniel Anselm am Akkordeon.

Elodie Hochheuser brachte eine eigene Komposition mit Gesang und am Klavier zu Gehör und Erik Schall spielte mit seinem Akkordeon „La Separation“ von M. Glinka. Weitere Preissträgerstücke waren das „Kindertrio“ (von Klengel) mit Jolina Krüger, Klavier, Anne Tedesco, Violine, und Dorothea Maier, Violoncello. Es folgte „Mirror from another“ (von D. Friedman), vorgetragen von Florian Hermerschmidt am Vibraphon, und die „Suite für Orchester Nr. 2 h-Moll“ (J.S. Bach) mit Simon Lauenstein am Akkordeon. Einen wunderbaren Abschluss boten Anna Genserich, Elodie Hochheuser und Marwin Müller und der Sonatine für 2 Violinen und Klavier von B. Martinu.

Zum Abschluss des Preisträgerkonzerts konnten die jungen Musiker ihre Urkunden und auch Präsente in Empfang nehmen.

Musikschulleiter Achim Robold freute sich, dass sich die Teilnehmerzahl in diesem Jahr erhöht habe - und es habe nur erste und zweite Preise gegeben: „Wir Lehrer sind stolz auf euch“.