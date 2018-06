Gebührenanstieg: Kein Ende in Sicht

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 56-jähriger Fahrer hat seinen 7 Jahre alten Sohn auf der Autobahn 6 einen Kleinlastwagen lenken lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Beamte bei ihren Kontrollen am Walldorfer Kreuz beobachtet, wie der Junge seinen Gurt ablegte und nahe an seinen Vater rutschte. Der Vater ließ seinen Sohn das Fahrzeug lenken und nahm selbst die Hände vom Lenkrad. Auf einem Parkplatz wurde der Lastwagen angehalten. Gegen den 56-jährigen Fahrer wird nun ermittelt.