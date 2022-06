Geänderte Testmöglichkeiten in Trossingen

In Trossingen stehen mehrere Angebote für kostenlose Bürgertests zur Verfügung. Da die 3G-Regelung am Arbeitsplatz nicht mehr gilt, ist die Nachfrage stark zurückgegangen. Die Testanbieter passen daher ihre Öffnungszeiten bedarfsgerecht an. Der Zutritt ist bis auf weiteres nur mit einer FFP2-Maske möglich ist.

Das Testzentrum im Konzerthaus Trossingen in der Hangenstraße 50 hat von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Das Testzentrum im Schwabenpark - In-trauma Medizintechnik in Grubäcker 13/1 in Trossingen hat Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem noch samstag von 8 bis 12 Uhr.