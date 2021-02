Gassi gehen kann kinderleicht zum Fasnetsumzug umfunktioniert werden

So wird der Spaziergang am Schönbach zum kleinen Fasnetsumzug: Man nehme eine Kostümierung – auch für Bello – eine Tüte Konfetti, Berliner und etwas für den Hund, dazu eine Thermoskanne mit heissem Tee. So lässt sich auch in Trossingen die Hundskälte von minus zwölf Grad mit Abstand bestens ertragen.