Gasgeruch verunsichert Menschen in Trossingen

Für Aufsehen hat ein Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Trossingen gesorgt. In der Ernst-Hohner-Straße hatten Betreiber eines Lokals Gasgeruch festgestellt und die Feuerwehr informiert.

Genaue Untersuchung bringt kein klares Ergebnis

Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann an. Nach genauer Untersuchung konnte Kommandant Thomas Springer Entwarnung geben. Der Geruch, der in der Luft lag, stammte nicht von einem Gasaustritt.

Vermutlich wurden bislang unbekannte Stoffe in der Kanalisation entsorgt, die dann zu der Geruchsbelästung geführt haben.

Die Ernst-Hohner-Straße war während des Einsatzes teilweise gesperrt. Unterstützung bekam die Feuerwehr von zwei DRK-Fahrzeugen samt Teams, einem Polizeieinsatzwagen und zwei Mitarbeitern der Stadtwerke.