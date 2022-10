Garten-AG erntet Erfolg und Gemüse

Wie wachsen eigentlich Kartoffeln? Wie viel Sonne braucht Rosmarin? Welchen Boden mögen Radieschen? All diesen Fragen gehen die Mitglieder der Garten-AG am Gymnasium Trossingen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Marianne Gurt-Alber und Nasrin Moussavi-Wäschle auf den Grund. Die Freude an der Natur und am Gartenbau sowie die Förderung der Eigeninitiative der Schüler stünden dabei im Vordergrund, erklärt Marianne Gurt-Alber. „Es ist schön zu erleben, mit welchem Enthusiasmus die Kinder von Beginn an bei der Sache sind, ob beim Säen, Vorziehen, Einpflanzen, Pflegen und Ernten“, freut sich Nasrin Moussavi-Wäschle.

Die Garten-AG selbst ist fast noch so jung wie ihr Gemüse: Im vergangenen Schuljahr ging es los – der verwilderte Garten hinter der Schule wurde aus seinem Dornröschenschlaf geküsst und mit tatkräftiger Arbeit in einen Nutzgarten umgewandelt, berichtet die Schule. Da wurde geackert, umgegraben und aufgefrischt. Die Junggärtner legten Beete an und bauten eigenhändig eine Kräuterspirale. Die Stadt Trossingen stellte zusätzlich ein Wasserfass und Hochbeete zur Verfügung, in denen die selbstgezogenen Gemüsesetzlinge gedeihen konnten. Eltern unterstützten die neu gegründete AG mit Gartenwerkzeugen.

Gemeinsam häufelten die Schüler ihre Kartoffeln, pflegten die Tomaten und gossen eifrig alles, was grünen und blühen sollte. „Die Garten-AG ist toll“, meint Juli. „Man ist draußen und lernt auch andere Leute kennen als die aus der eigenen Klasse. Wir kochen leckere Sachen und lernen viel über die Natur – es macht einfach Spaß.“ „Man sieht auch, was man geschafft hat“, ergänzt Jule-Marie. „Wir haben eine Kräuterschnecke gebaut und man kann richtig erleben, wie alles wächst.“ Noah wurde von seinem Freund überredet, bei der AG mitzumachen. Jetzt ist er Feuer und Flamme: „Ich bin echt gerne hier. Ich habe gelernt, Sachen zu schneiden und zu kochen. Und der Garten sieht jetzt viel besser aus, als er am Anfang aussah.“

Nun wurde die Ernte-Saison mit einem gemeinsamen Essen gefeiert. Es gab Rosmarinkartoffeln und Tomatensalat – natürlich alles aus dem schuleigenen Garten, selbst geerntet und frisch zubereitet.