Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag vergangener Woche, 18 Uhr, in der Mozartstraße. Der Unbekannte zerkratzte nach Mitteilung der Polizei die Fahrerseite eines geparkten grauen Seat Ibiza und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Spaichingen unter Telefon 07424 / 931 80 entgegen.