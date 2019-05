Ganze Latte an Straftaten

Ein mehrfach vorbestrafter Serientäter aus Trossingen muss sich seit dieser Woche vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil für eine ganze Latte weiterer Straftaten verantworten. Der Angeklagte hat am ersten Verhandlungstag – nach anfänglichem Zögern – einen Einbruch ins Trossinger Gymnasium und einen Überfall auf den Penny-Markt gestanden.

Auf der Anklagebank sitzt ein junger Mann mit einer bewegten Lebensgeschichte. Als eines von neun Kindern ist er „unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen“, wie er berichtet. 1997 zog die Familie nach Deutschland, 2002 nach Schura, wenig später nach Trossingen.

Von Anfang an habe er Probleme in der Schule gehabt, berichtet der Angeklagte. Eine Lehre brach er nach einem Jahr ab. „Ich hatte keine Lust mehr“, sagt er. Bald, mit 17 Jahren, folgt die kriminelle Karriere. Schon vorher, mit 14, hatte die Drogenkarriere begonnen. 2003 wird er zur ersten Gefängnisstrafe verurteilt, zwei Jahre und zwei Monate. Drogen, Straftaten und Gefängnis-Aufenthalte bestimmen fortan sein Leben.

Auch zu diesem Prozess wird er in Fußschellen vorgeführt, weil er noch eine Haftstrafe absitzt. Die neuen Vorwürfe wiegen schwer, Staatsanwältin Bettina Körber-Renz benötigt fast eine halbe Stunde, um sie vorzulesen. Dazu gehören der Einbruch ins Gymnasium am 22. Dezember 2016 und der Überfall auf den Penny-Markt am 24. Februar 2017. Im ersten Fall wurden er und sein Mittäter von der Polizei überrascht, im zweiten Fall überwältigte ihn ein Angestellter nach einer Verfolgungsjagd. Hinzu kommen eine Erpressung mit Freiheitsberaubung, Bankkarten-Betrug und Drogenhandel.

Zunächst verweigert der Angeklagte Aussagen zu den Taten, dann fühlt sein (Pflicht-)Verteidiger Alexander von Malsen-Waldkirch (Ditzingen) wegen einer „Verständigung“ vor. Die Prozessbeteiligten ziehen sich zu Gesprächen zurück. Nach gut einer halben Stunde verkündet Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter, eine „Verständigung“, also ein Urteil nach Geständnis und ohne weitere Verhandlung, sei zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Aber ein Geständnis wäre ein „Milderungsgrund“. Überdies könnte der Prozess gestrafft werden.

Der Angeklagte räumt daraufhin den Einbruch, den Raubüberfall und einen gescheiterten Parkautomaten-Aufbruch mit einem Sachschaden von rund 10 000 Euro ein, will sich aber zur mutmaßlichen Freiheitsberaubung nicht äußern. Weil er seine Opfer immer wieder mit Messern bedroht haben soll, stellt sich die Frage nach seiner Gefährlichkeit für die Allgemeinheit, über die der psychiatrische Gutachter befindet. Er habe das Geld benötigt, um seinen Drogenkonsum finanzieren zu können, erklärt der Angeklagte.

Ein Polizist, der als Zeuge gehört wird, sagt, er habe ihn als „sehr abgebrüht“ erlebt. Richter Münzer berichtet aus den Akten, wonach ein Bekannter über den jungen Mann gesagt habe: „Der nimmt Drogen, seit er 14 ist. Das ist ein gefährlicher Mix, da stimmt irgendetwas im Kopf nicht. Er neigt dazu durchzudrehen.“

Als der Mitarbeiter des Penny-Markts als Zeuge auftritt und berichtet, wie er durch das Messer des Täters an der Hand verletzt wurde und drei Wochen nicht arbeiten konnte, entschuldigt sich der Angeklagte: „Das tut mir leid, ich wollte niemand verletzen.“

Durch sein Geständnis verkürzt sich der Prozess erheblich, statt der geplanten 23 Zeugen sind jetzt nur noch knapp zehn nötig. Die Verhandlung wird am Montag, 3. Juni, um 9 Uhr fortgesetzt.