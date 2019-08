„Ganz viel zum Wohle der Sterbenden verändert“

Sterben und Tod - diese beiden Abschnitte gehören unweigerlich zu jedem Leben dazu. Die ambulante Hospiz-Gruppe Trossingen unterstützt Schwerstkranke und ihre Angehörigen, diesen letzten gemeinsamen Weg so gut wie möglich zu beschreiten. Der Sterbende soll sich aufgehoben, die Angehörigen entlastet fühlen. Und nach dem Tod soll das Leben für alle weitergehen können. Unsere Redakteurin Sabine Felker hat sich mit Kerstin Kunke, Leiterin der Gruppe, darüber unterhalten.

Sie haben in Ihrem vorherigen Beruf in der Pflege und nun bei der ambulanten Hospiz-Gruppe schon viele Menschen beim Sterben begleitet. Fühlt sich das Sterben immer gleich an?

Nein, das Sterben ist so einzigartig, individuell wie wir Menschen es sind. Die körperlichen Prozesse sind sich sehr ähnlich, wenn jemand nicht plötzlich stirbt. Der Körper verlangt nicht mehr nach Nahrung oder Wasser, die Organe stellen nach und nach ihre Arbeit ein.

Doch natürlich gibt es Menschen, die ruhig in ihrem Bett liegen, andere zerwühlen mit ihren Händen oder Beinen das Bettlaken, atmen schwer, stöhnen und kämpfen sichtlich. In solchen Fällen ist es wertvoll, wenn es im Vorfeld eine Biographiearbeit gegeben hat. Denn manchmal ist es so, dass der Sterbende sich noch von jemandem verabschieden möchte, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, etwas klären möchte. Kommt diese Person dann ins Zimmer, kommt es nicht selten vor, dass der Mensch dann loslassen und sterben kann.

Die Idealvorstellung, dass Menschen in einem hohen Alter zuhause im eigenen Bett sterben, entspricht häufig nicht der Realität. Wie geht die Hospizgruppe damit um?

Immer mehr Menschen können wieder Zuhause gepflegt werden und dort sterben. Das liegt an den breiten Unterstützungsnetzwerken, die es mittlerweile gibt.

Doch natürlich gibt es auch viele Menschen, die im Pflegeheim sterben. In den 60er Jahren entstand die Hospizbewegung in England und kam in den 80er Jahren nach Deutschland.

Zuvor war es oft üblich, dass Sterbende in Heimen oder Krankenhäusern ins Bad geschoben wurden. Man ließ sie alleine und wollte die anderen Patienten im Zimmer nicht mit dem Anblick belasten. Zum Glück hat sich das geändert. Durch die intensive Entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung hat sich diesbezüglich ganz viel zum Wohle der Schmerzkranken und Sterbenden verändert.

Wir als ambulante Hospizgruppe möchten mithelfen, Schwerstkranke und sterbende Menschen aber auch ihre Angehörigen beziehungsweise die Pflegekräfte zu entlasten.

Durch eine gute Vernetzung mit den Pflegeheimen, Sozialstationen, Krankenhäusern und dem Palliativnetz Tuttlingen gelingt es immer besser, die Lebensqualität der Menschen am Ende ihres Lebens zu verbessern.

Wer einen Sterbenden begleitet, der braucht Zeit. Wie ist das in Pflegeheimen möglich?

Die Pflegekräfte nehmen sich tatsächlich die Zeit. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir verständigt werden und uns dann zu dem Menschen ans Bett setzen. Wenn es zum Beispiel Abend ist und die anderen Heimbewohner bettfertig gemacht werden, entlasten wir die Mitarbeiter so.

Wenn man einen Angehörigen zuhause pflegt, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Hilfe bei der Hospizgruppe zu suchen?

Lieber früher als später, ist mein Ratschlag. Denn zum einen ist es gut, wenn wir mit dem Menschen, den wir begleiten, noch kommunizieren können. Dann kann man sich kennen lernen, vertrauter werden. Zum anderen wollen wir unsere Unterstützung gerne schon dann anbieten, bevor die Angehörigen völlig erschöpft sind.

Wie macht sich die Erschöpfung bemerkbar?

Natürlich ist es emotional sehr belastend, einen Menschen, den man liebt, zu verlieren, vielleicht auch sein Leid zu sehen. Doch genauso ist es auch körperlich herausfordernd, diesen Menschen zu pflegen. Wenn man davon ausgehen muss, dass der Angehörige jederzeit sterben könnte, trauen sich viele Pflegende gar nicht mehr aus dem Zimmer. Aber jeder muss mal duschen, schlafen, essen oder einfach eine Runde spazieren gehen, um ein paar Minuten auf andere Gedanken zu kommen. Darin sehen wir unsere Aufgabe. Wir sitzen am Bett, lesen vor, singen, halten die Hand oder sind einfach nur da - ganz so, wie es der Mensch wünscht.

Sie und Ihr Team setzen sich bewusst an das Bett von Sterbenden - können Sie sich davon emotional völlig freimachen?

Nein, und das wollen wir auch gar nicht. Natürlich trifft es einen, wenn jemand stirbt, den man über Wochen oder Monate begleitet hat, da entsteht schließlich eine Beziehung. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Team am Ende einer Begleitung eine Supervision durchführen. Wir sprechen darüber, wie alles abgelaufen ist, was den einzelnen Hospiz-Helfern schwergefallen ist, aber auch über positive Erlebnisse.

Wenn man über den Tod nachdenkt, im Bekannten- oder Familienkreis damit konfroniert wird, dann kann einem das Thema Angst machen. Wie prägt Sie persönlich der täglich Umgang mit diesem Thema?

Mein christlicher Glaube ist die Grundlage für meinen Dienst. Wir Menschen sind endlich, aber unsere Hoffnung auf ein neues Leben über den Tod hinaus, das gibt mir Kraft, Trost und Hoffnung. Und dieses möchte ich mit meiner Gruppe den Menschen in Krisen oder am Lebensende weitergeben.

Ich habe mit der Zeit einen neuen Fokus auf viele Dinge bekommen. Man fragt sich, was das Leben aus macht. Vieles im Alltag, worüber man sich sonst vielleicht aufregen würde, relativiert sich, man lebt bewusster. Ich bin sicher, dass Gott mich auf die Erde gebracht hat, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und deshalb will ich meine Gaben dafür nutzen.

Manche Menschen haben solche Angst vor der Konfrontation mit dem Tod, dass sie den Kontakt zu den Angehörigen im Pflegeheim meiden. Wie gehen Sie damit um?

Darüber möchte ich mir kein Urteil anmaßen. Manche Menschen schaffen es nicht, sie trauen es sich nicht zu. Natürlich versuchen wir, ihnen Mut zu machen, ihnen zu helfen, sich der Situation zu stellen. Aber wenn es nicht geht, dann ist das so.