Güterhalle ist „pumperlgsund“

Noch bis Pfingsten läuft das Bieterverfahren für die historische Güterhalle am Trossinger Bahnhof. Danach soll sich entscheiden, ob das Gebäude einen neuen Besitzer bekommt oder ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck transloziert wird. Eine Gruppe um die Interessengemeinschaft Altes Rat- und Schulhaus (IgARuS) sucht einen dritten Weg: Die Halle in die Weiterentwicklung der Stadt integrieren.

„Es ist keine Frage von Idealismus, sondern davon, wie es mit unserer Stadt weitergehen soll“, stellte Thomas Klotz von IgARuS gleich zu Beginn fest. Viele Argumente und Ideen sind am Freitagnachmittag beim Treffen vor dem Alten Rat- und Schulhaus ausgetauscht worden. Eingeladen hatte die IgARuS, allen voran Thomas Klotz und Stefan Gsellinger. Gekommen waren engagierte Bürger, Angehörige der Musikhochschule und Stadtrat Jürgen Vosseler (CDU).

Gemeinsam viel erreichen

Sie alle vereint, dass sie die Güterhalle für die Stadt und ihre Bewohner erhalten wollen. Es sei bedauerlich, dass die Stadt keine andere Zukunft für das Gebäude sehe als ihren Verkauf oder ihren Abtransport. „Hier fehlt strategische Planung. Wo wollen wir in den nächsten 15 Jahren hin?“, so Jürgen Vosseler, der für die CDU im Gemeinderat sitzt. Gemeinschaftlich solle eine Lösung gefunden werden, das unterstrich Thomas Klotz: „Wir bringen bürgerschaftliches Denken ein.“ Gemeinschaftlich seien schließlich auch die Hauptstraße und das Hohner Areal saniert worden.

Für Thomas Klotz ist die Halle in Verbindung mit dem bisherigen Entro-Gebäude und der Bahnanlage eine Einheit. „Was ist die Güterhalle ohne Gleis und ohne die Infrastruktur?“ Eine Translozierung ins Museum, die den Kreis rund 1,5 Millionen Euro kosten würde, so die Info von Jürgen Vosseler, hält er für falsch. „Das ist was für Gebäude, die keine andere Chance mehr haben.“ Die Güterhalle aber könne jederzeit als Halle weiter genutzt werden, ihr Abriss als denkmalgeschütztes Gebäude sei damit ausgeschlossen. Und auch Stefan Gsellinger, der Bauingenieur ist, attestierte der Halle „pumperlgsund“ zu sein.

Auch von Seiten der Musikhochschule besteht Interesse an der Nutzung der Halle. „Für Studierende gibt es wenig Identifikationsmöglichkeiten mit Trossingen. Hier könnte ein gemeinsamer Raum für Studierende und Bürger entstehen“, so die Überlegung von Dierk Zaiser, Professor für Music and Movement an der Musikhochschule. „Die meisten Studierenden gehen am Wochenende nach Hause“, so die Erfahrung von Adriane Hilß vom Asta. Das Interesse der Studenten an der Halle als kreativem Ort sei groß.

Ob die Streiter für den Erhalt der Güterhalle ein eigenes Konzept beim Bieterverfahren einbringen werden, ist noch offen. „Die Entscheidung, ob wir den Hut in den Ring werfen, wird kurz vor knapp fallen“, so Stefan Gsellinger. Sollte es dazu kommen, dann habe er auch keine Sorge, ein solches Vorhaben ohne konkrete Finanzplanung auf den Weg zu bringen: „Bei einer guten Idee kommt das Geld zusammen.“