Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit schweren Beinverletzungen wurde eine 66-jährige Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei einem Unfall in der Brühlstraße ist die Frau am Donnerstag kurz vor 13 Uhr von einem Auto erfasst worden. Ein 61-jähriger Renault Fahrer war stadtauswärts unterwegs und bog an der Kreuzung der Cluser Straße rechts ab. Die Fußgängerin überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße und wurde von dem Auto erfasst. Der Unfallfahrer muss laut Polizei mit einer Anzeige rechnen.