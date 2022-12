Fußgänger verletzt sich bei Unfall von zwei Autos

Ein Fußgänger wurde am Samstagmittag bei einem Unfall auf der Ernst-Haller-Straße in Trossingen leicht verletzt. Ein 42-Jähriger wollte gegen 12 Uhr mit seinem Mercedes vom Parkplatz eines Discounters über die Ernst-Haller-Straße in die Wilhelmstraße fahren. Beim Überqueren prallte der Mercedes mit dem BMW eines 28-Jährigen zusammen, der die Ernst-Haller-Straße von der Stadtmitte in Fahrtrichtung Schura befuhr. Nach dem Zusammenstoß prallte der BMW ab und stieß gegen einen Fußgänger, der sich auf dem Gehweg in der Wilhelmstraße befand. Der 32-Jährige wurde dabei verletzt, sodass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik bringen musste. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf etwa 2000 Euro und am BMW auf 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten noch fest, dass der 42-Jährige keinen Führerschein hat, sodass auf ihn eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommt.