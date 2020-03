Funkenfeuer brennt am Gauger

Am Sonntagabend sind auf dem Gauger wieder helle Flammen gen Himmel gelodert: Das Funkenfeuer in Trossingen brannte bei recht freundlichem und nicht zu kalten Winterwetter hell in der Dunkelheit. Die rund 20 Helfer des Vereins hatten mit den von der evangelischen Jugend gesammelten Weihnachtsbäumen den Funkenturm aufgebaut. Zuvor stimmten die Bläserbuben auf dieses traditionelle Ritual ein. Mit Glühwein und Grillwurst verpflegte die Kolpingsfamilie unter der Pergola des naheliegenden Kolpingheims die Besucher, die teils mit Fackeln auf den Gauger gekommen waren. (sz) Foto: Ralf Pfründer