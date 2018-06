Fuge und Sax – eine gelungene Kombination

Das renommierte Raschèr Saxophone Quartet ist am Montagabend in der Bundesakademie zu erleben gewesen. Beim Auftakt eines fünftägigen Seminars unter der Leitung der vier Ensemblemitglieder erklangen Werke von J.S. Bach und drei moderne, dem Quartett gewidmete Kompositionen.

Rund hundert Jahre liegen zwischen dem Entstehen der kontrapunktischen Tondichtungen „Kunst der Fuge“ und der Erfindung des Instruments mit dem Metallkorpus und dem Rohrblatt durch den Belgier Adolphe Sax. Dass die Kombination dennoch so gut klingt, beweist einerseits die Zeitlosigkeit der Bach'schen Arbeit und andererseits die Vielseitigkeit des Saxofons.

Dabei blieb dem Instrument der Zugang zur Klassik lange verwehrt. Jazz, ja klar, aber alles andere nicht. Einer der Kämpfer für die „Emanzipation“ des Saxofons war der deutschstämmige Amerikaner Sigurd Raschèr. Er gründete 1969 zusammen mit seiner Tochter Carina das Quartett und zog kurz darauf nach Deutschland. Auch hier ebnete Raschèr beharrlich dem Instrument den Weg in die ernste Musik. Über 350 Kompositionen für Ensembles aus Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxofon wurden seither dem Quartett gewidmet, wie Elliot Riley in der Moderation stolz sagte. Riley, 34, stammt aus Columbus, Georgia und ist seit zwölf Jahren Mitglied des Ensembles. Sein Landsmann Kenneth Coon ist für die tiefen „Baritöne“ zuständig. Gründungsmitglied und Schüler Raschèrs ist der Tenorsaxofonist Bruce Weinberger. Die Tübingerin Christine Rall war Schülerin von Carina Raschèr und spielt seit zehn Jahren Sopran in dem Quartett.

Hieronymus-Bosch-Gemälde inspiriert eine Komposition

Im November erst uraufgeführt, erklang „Haywain“ von Edward Top: Der 38-jährige Holländer ließ sich von der Mitteltafel eines Triptychons von Hieronymus Bosch zu der Komposition anregen. So wie das mittelalterliche Bild ist auch die Musik aufwühlend, roh, voller Gewalt. Und hat doch auch sanfte und elegische Teile. Grelle Töne, die an Martinshörner oder Hyänengelächter erinnern, wechseln mit kantablem Passagen und dem bloßem Rauschen der vier Instrumente ab.

„Schön nicht gerade, aber sehr interessant“, kommentierte einer der 35 Kursteilnehmer das Gehörte. Bedeutend eingängiger war Zdenek Lukas‘ „Rondo“ aus dem Jahr 1970: temperamentvoll, mit aparten Soli und einem wellenartigen Klangteppich. Pulsierende Töne bestimmten das „Concerto“ von Philip Glass. Der Komponist gab hier jedem der vier Bläser die Gelegenheit, mit Soli die besondere Klangfarbe seines Instruments zu unterstreichen. Alle vier Saxofone des Raschèr-Quartetts wurden zwischen 1920 und 1940 von der amerikanischen Firma Buescher gebaut.