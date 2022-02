Fünf Minuten mit dem Hubschrauber statt stundenlangem Fußmarsch

Der Trossinger Bergsteiger Stefan Kunz hat eine Himalaya-Tour unternommen, bei der er unter anderem zwei Sechstausender bezwingen wollte. Mit dem sechsten Teil endet die Serie, mit der er unsere Leser an seinen Erlebnissen in Nepal hat teilhaben lassen.

Noch immer keuchend sitze ich im Stuttgarter Bahnhof im Regional-Express nach Rottweil. Vom Frankfurter Fernbahnhof kommend habe ich den direkten Anschlusszug dieses Mal verpasst, doch wenigstens den darauffolgenden Zug gerade noch erreicht. Wie auch in früheren Jahren komme ich auf Gleis 15 an, um mit über 40 Kilogramm Gepäck in wenigen Minuten nur bedingt kundenfreundlich zum Gleis 2 zu rennen. Die beiden Schaffner im Zug diskutieren gerade die richtige Strategie für den anstehenden Clinch mit den Fahrgästen. Mich tangiert dies herzlich wenig, gedanklich bin ich immer noch auf meiner Rückreise von Nepal …

Diese beginnt mit einem sehr langen Abstieg vom Basislager der Ama Dablam bis nach Namche Bazaar. Wobei Abstieg relativ ist: Drei lange und steile Gegenanstiege mit knapp 500 Höhenmetern erinnern eher an einen anstrengenden Aufstieg als an eine entspannte Rückreise. Trotz schnellem Gehtempo komme ich erst nach sieben Stunden an. Auch Dan Mazur, der später losging und erst um Mitternacht in Namche ist, hat offensichtlich wenig Spaß am Abstieg. Beim Frühstück schlägt er mir vor, gegen vergleichsweise geringes Entgelt mit dem Hubschrauber zurück nach Lukla fliegen zu können, und somit einen weiteren langen Wandertag zu sparen. Da ich noch niemals in meinem Leben mit dem Helikopter geflogen bin, ergreife ich die Gelegenheit. Und anstatt weitere anstrengende Stunden auf den staubigen Wegen zu verbringen, sind wir in nur fünf entspannten Minuten in Lukla. Auch wenn es sich kaum rentiert hat einzusteigen, ist es beeindruckend wie schnell und präzise diese Helis durch die Bergwelt des Solu Khumbus schwirren.

Erster Stopp: Barbier-Shop

Die gewonnene Zeit in Lukla nutzen Dan und ich, um in einem Café wieder einmal einen richtig guten Kaffee und einen saftigen und pappsüßen Brownie zu genießen. Mein sonstiges Ritual in Kathmandu ziehe ich vor und besuche den örtlichen, maximal zehn Quadratmeter großen Barbierladen in Lukla. Bei der nervenkitzelnden Nassrasur mit Klinge erscheint mir die Möglichkeit, mir doch noch Corona einzufangen, als das kleinste Problem. Und spätestens nach dem Haarschnitt, inklusive grobschlächtiger Kopfmassage, alles zusammen für ein paar Dollar, bin ich ein neuer Mensch.

Nepalesisch zäh wird es dann wieder am anderen Morgen beim Rückflug. Um 5 Uhr stehen wir auf, um mit der ersten Maschine bei bestem Wetter und strahlendblauem Himmel ausfliegen zu können. Nach sechs Stunden im kargen und kalten Wartebereich, beschallt durch ein wahrscheinlich als Unterhaltung angedachtes Wrestling-Programm aus einem maximal 32 Zoll großen Fernseher, kommt dann endlich eine der Twinotter-Maschinen, die uns zurück nach Kathmandu bringt. Anscheinend hat Nebel rund um die Hauptstadt einen früheren Flug nicht zugelassen.

Abschiedsfoto aus dem Basislager der Ama Dablam. (Foto: Stefan Kunz) Dieses Foto entstand in Phakding: Rückblick zur Ama Dablam. (Foto: Stefan Kunz) Auf dem Weg von Phakding nach Tengboche entdeckte Stefan Kunz diese Manitafeln. (Foto: Stefan Kunz) Während des Aufstiegs zum Kloster Tengboche. (Foto: Stefan Kunz) Im Gegensatz zum ersten Besuch vor der Trekkingtour kann Kunz in Tengboche keinen Postkartenblick mehr genießen. (Foto: Stefan Kunz) Auf dem Weg von Tengboche nach Namche auf staubiger Piste hinter einer Eselskarawane. (Foto: Stefan Kunz) Eine einheimische Familie vor ihrem Haus auf dem Weg nahe Namche. (Foto: Stefan Kunz) Der Sohn der Familie muss Hausaufgaben erledigen. (Foto: Stefan Kunz) Ankunft in Namche: Gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang. (Foto: Stefan Kunz) Aufbruch nach Lukla! (Foto: Stefan Kunz) Entlastung für die Beine: Von Namche geht’s erst einmal mit dem Hubschrauber weiter. (Foto: Stefan Kunz) Im Landeanflug auf Lukla. (Foto: Stefan Kunz) Ankunft nach nur fünf Minuten Flug. (Foto: Stefan Kunz) Jetzt geht’s für Stefan Kunz erst einmal zum Barbier... (Foto: Stefan Kunz) Mit den Bergen im Rücken ab zur letzten Etappe! Stefan Kunz’ Rückkehr (Foto: Stefan Kunz) ... ein neuer Mensch! (Foto: Stefan Kunz) Und noch eine Etappe geschafft: Ankunft auf dem Flughafen Kathmandu. (Foto: Stefan Kunz) Noch ein letztes Mal Sightseeing im Garden of Dreams ... (Foto: Stefan Kunz) Mit den Bergen im Rücken ab zur letzten Etappe! Stefan Kunz’ Rückkehr (Foto: Stefan Kunz) ... und eine Stärkung im New Orleans Café, zusammen mit Dan, ehe es nach Hause geht. (Foto: Stefan Kunz) Die Familie hat schon sehnsüchtig gewartet! Jetzt ist Kunz mit seinen Kindern wieder vereint. (Foto: Stefan Kunz) 1 von 1

Die zwei restlichen Tage in Kathmandu verbringe ich vorwiegend mit Dan, der mir einige Ecken zeigt, die ich sonst so nie gesehen hätte. An beiden Abenden ziehen wir durch einige Bars, und es ist beeindruckend zu sehen, wie Dan überall mit „Sir“ und „schön Sie wiederzusehen“ begrüßt wird. Kein Wunder, kommt er doch seit über 30 Jahren nach Kathmandu. Auch seine nepalesische Schwägerin samt Familie lerne ich kennen. Gemeinsam besuchen wir die 1920 im neoklassizistischen Stil erbauten Gartenanlage „Garden of Dreams“. Verspielte Pavillons, Teiche und Pergolen begeistern die Besucher.

Nach Sport gibt's Kultur

Nachdem ich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von meinen vorherigen Reisen bereits kenne, entschließe ich mich doch noch eine historische Lücke zu schließen und besichtige das „Narayanhiti Palace Museum“, den ehemaligen Kaiser-Palast. Auch wenn die Besichtigung dieses 1963 von König Mahendra erbauten, dreiflügligen Palastkomplexes mit großer Gartenanlage äußerst interessant und aufschlussreich ist, so sind unter historischen Gesichtspunkten die schlichten Wohngebäude im Garten doch wesentlich spannender. Dort fand nach offiziellen Angaben das von Kronprinz Dipendra verübte Massaker an der Königsfamilie statt, bei dem er seine Eltern, König Birendra und Königin Aishwarya, Geschwister und Verwandte, wahrscheinlich im Drogenrausch, mit einer Schnellfeuerwaffe erschossen hat. Im Garten sind an einer Hauswand nicht nur die Einschusslöcher zu sehen, sondern mit einer Tafel fein säuberlich beschriftet. Eine Geschichte aus archaischen Zeiten mag man denken? Weit gefehlt, es geschah am 1. Juni 2001 und läutete das Ende der Monarchie ein, welches im Mai 2008 mit dem Ausruf der demokratischen Republik vollzogen wurde.

Zu guter Letzt treffe ich in Vorbereitung des Rückflugs einen alten Bekannten wieder: Der Motorrad-Doktor kommt erneut nach dem Frühstück vorbei, um sich seine 30 Dollar für den PCR-Test abzuholen.

Während der gesamten Rückreise hält sich meine Enttäuschung über den nicht geschafften Gipfel der Ama Dablam immer noch in Grenzen und mein Resümee ist ein durchaus positives: Ich habe in 23 Tagen über 8600 Höhenmeter und 120 Kilometer bewältigt, war zehn Tage auf über 5000 Meter gewesen und habe zwei Fünftausender und einen Sechstausender bestiegen. Und das Ganze unter denkbar schlechten Rahmenbedingungen.

Aufstieg von Phakding zum Basislager der Ama Dablam. (Foto: Stefan Kunz) Eine Lodge im Gebirge, im Hintergrund die Ama Dablam. (Foto: Stefan Kunz) Das gesamte Lager mit Taboche im Hintergrund. (Foto: Stefan Kunz) Der Gastraum der Lodge. (Foto: Stefan Kunz) Bevor es hoch hinaus geht, ist Training angesagt. Hier an einem nahegelegenen Felsen. (Foto: Stefan Kunz) Wiedersehen mit dem alten Bekannten Dan Mazur. (Foto: Stefan Kunz) Der Aufstieg ins Hochlager beginnt. (Foto: Stefan Kunz) Während des Aufstiegs begegnet Stefan Kunz einem Yak. (Foto: Stefan Kunz) Mitten im Aufstieg ins Hochlager. (Foto: Stefan Kunz) Angekommen! (Foto: Stefan Kunz) Stefan Kunz’ Aussicht vom Hochlager. Teil 1 ... (Foto: Stefan Kunz) ... Teil 2. (Foto: Stefan Kunz) Einfache Küche, mehr ist nicht drin: Stefan Kunz hat sich Nudelsuppe zubereitet. (Foto: Stefan Kunz) Kurz vor dem Aufbruch ins Hochlager 2. (Foto: Stefan Kunz) Am Beginn des Grats. (Foto: Stefan Kunz) Eine Verschnaufpause mit Pemba, Ang Dawa und Dan Mazur. (Foto: Stefan Kunz) Bildergalerie: Aufstieg zum Sechstausender im Himalaya - nur verlässt Bergsteiger Stefan Kunz die Kraft (Foto: Stefan Kunz) Hier klettert Stefan Kunz am Gelben Turm. (Foto: Stefan Kunz) Eines der Zelte im Hochlager 2. (Foto: Stefan Kunz) Jetzt geht’s wieder runter: Stefan Kunz beim Abseilen am Gelben Turm. (Foto: Stefan Kunz) Noch ein letzter Blick zurück auf Grat und Gipfel. (Foto: Stefan Kunz) 1 von 1

„Kontrolle , bitte“, reißt mich der Schaffner aus meinen Gedanken. „Die Fahrkarten?“ „Nein, 3G“. Stimmt, da war ja noch was, fällt mir wieder ein. Ich ziehe entspannt meinen jüngsten PCR-Test aus der Tasche, den ich noch immer griffbereit habe. „Der gilt nicht mehr“, klärt mich der Schaffner nach gewissenhafter Sichtung auf. Ich verzichte darauf zu fragen, warum ich mit diesem Zettel gerade noch mit Zwischenstopp in Istanbul um die halbe Welt fliegen konnte, aber im Ländle nicht mit dem Bummelzug die 79 Kilometer nach Rottweil rumpeln darf, und mache mich auf die Suche nach alternativen Dokumenten. Mir wird endgültig klar: Ich bin wieder zu Hause.