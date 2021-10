Führungswechsel beim Förderverein der Hochschule

Nach 15 Jahren als Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Trossingen hat Werner Till nun den Stab an Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion weitergegeben. Damit tritt Irion in die Fußstapfen von Alt-Bürgermeister Heinz Mecherlein, der nicht nur den Förderverein mitgründete, sondern den Vorsitz auch über viele Jahre innehatte.

In seiner Amtszeit hat Werner Till die Verzahnung der Hochschule mit der Region energisch vorangetrieben und vielfältige Kontakte hergestellt. Eine Entwicklung, die der Hochschule besonders in der Zeit der Strukturdebatte sehr zu Gute kam. Werner Till war und ist ein Fels in der Brandung, der sich unentwegt lautstark für die Hochschule einsetzt. Aber auch die Gründung neuer Veranstaltungsreihen wurde von Werner Till erfolgreich initiiert. So sind beispielsweise die Benefiz-Konzerte zugunsten des Fördervereins vis-à-vis von der Hochschule im Würfelsaal der Volksbank mit ein Verdienst von Werner Till. Der Vorstand des Fördervereins bedankte sich bei Till für seine langjährigen Verdienste für Verein und Hochschule.

Mit der Übernahme des Vorsitzes durch Trossingens Bürgermeisterin sei eine ausgezeichnete Besetzung gelungen, ist sich Till sicher. Dadurch sei auch die enge Verbindung zwischen Verein, Hochschule und Stadt weiterhin gewährleistet. Die weitere Vernetzung der Hochschule und des Vereins mit der Region liegt Susanne Irion sehr am Herzen. Sie freue sich schon auf die zusätzliche Herausforderung.

Wiedergewählt wurden bei der Hauptversammlung der stellvertretende Vorsitzende, Michael Hampel, und die Schatzmeisterin, Margit Mosbacher, für weitere zwei Jahre. Die Rechnungsprüfer Harald Gnirß und Marcus Zybarth wurden ebenfalls für ein weiteres Jahr gewählt.